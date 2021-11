Montreuil La Marbrerie île de France, Montreuil LA MARCHA (RELEASE PARTY) : SALSA ESPECIAL ! La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: île de France

LA MARCHA (RELEASE PARTY) : SALSA ESPECIAL ! La Marbrerie, 19 novembre 2021, Montreuil. Date et horaire exacts : Le vendredi 19 novembre 2021

La Marbrerie et Festiva Productions présentent : la Salsa Especial ! Avec La Marcha, DJ Harold & DJ l’Duro. ■ La Marcha : release party ! « Mosaico », le deuxième album de La Marcha Hiver 2021. Perdus en plein confinement quelque part au fin fond des Côtes d’Armor. 13 musiciens, 13 nouveaux morceaux (dont 12 compositions) enregistrés « à l’ancienne », tous ensemble au WMStudio. N’y voyez là aucune superstition mais plutôt le pari audacieux que s’est donné La Marcha pour son deuxième album Mosaico. ■ dj l’duro (Dj Set) Figure incontournable des soirées salsa dans la capitale. Dj de talent et fin connaisseur de musiques tropicales, il saura faire trembler vos pieds au rythmes de son mix endiablé. ■ DJ Harold ■ Cuadro Andrea (Initiation Salsa, 19h30-20h30) Andrea sera l’actrice du cours de salsa cubaine. Elle est connue dans le milieu “Salsa” de la région parisienne pour envouter les élèves et faire progresser vos pas dans une ambiance festive avec une pédagogie sans faille Viva la Salsa ! Concerts -> Musiques du Monde La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere Montreuil 93100

Contact : La Marbrerie 0143627119 contact@lamarbrerie.fr https://lamarbrerie.fr/la-marcha-release-party-salsa-especial/ https://www.facebook.com/events/395315612144281

