La Marcha RDV au parking du Plan d’Aste Arrens-Marsous, samedi 17 août 2024.

La Marcha, c’est la rencontre au Col-frontière de la Peyre Saint Martin des habitants du Val d’Azun (Arrens-Marsous) et de ceux de la Vallée de Téna (Sallent de Gallego et Panticosa) pour le renouvellement du pacte de concorde et d’assistance entre nos deux vallées frontalières.

Le Port de la Peyre-Saint-Martin n’est accessible qu’à pied, après près de 3 bonnes heures de marche et près de 850m de dénivelés.

Après la cérémonie célébrée au col, les marcheurs redescendent ensemble selon les années soit sur Arrens-Marsous, soit sur Sallent de Gallego en Espagne pour terminer la journée autour d’un repas.

En 2024, la descente se fera vers Sallent de Gallego où se passera la soirée.

Les modalités d’organisation pratique de la journée seront précisées ultérieurement. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17 07:45:00

fin : 2024-08-17

RDV au parking du Plan d’Aste ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

