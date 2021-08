Arrens-Marsous Arrens-Marsous Arrens-Marsous, Hautes-Pyrénées La Marcha Arrens-Marsous Arrens-Marsous Catégories d’évènement: Arrens-Marsous

La Marcha 2021-08-21 07:30:00 07:30:00 – 2021-08-21 Parking du plan d'aste ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées Rencontre entre les habitants d’Arrens et ceux de Sallent au col de la Peyre Saint-Martin avec renouvellement des accords de Paix signés par leurs ancêtres en 1549.

7h30 : rdv des marcheurs sur le parking du plan d’aste.

12h00: rencontre au sommet avec les marcheurs venus de la vallée de Tena.

lecture du pacte et signature par tous les marcheurs présents. Pause déjeuner ponctuée de chants pyrénéens avant de redescendre tous ensemble à sallent de Gallego.

17h: descente par Arrens.

19h30: repas et soirée festive à l’école d’Arrens . Sur réservation et Pass sanitaire obligatoire. (15 €)

Réservation des repas auprès de l’office de tourisme 05 62 97 49 49. +33 5 62 97 49 49 dernière mise à jour : 2021-08-06 par

