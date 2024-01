Duo piano contemporain La Marbrerie Montreuil, dimanche 10 mars 2024.

Duo piano contemporain Imma Santacreu et Karibay Narvaez Dimanche 10 mars, 11h00 La Marbrerie Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-10T11:00:00+01:00 – 2024-03-10T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-10T11:00:00+01:00 – 2024-03-10T12:00:00+01:00

Ce concert est prévu comme une invitation à rentrer dans un laboratoire de recherche où le piano devient une boite magique avec des matières sonores étonnantes…

Montrer que le piano est un instrument vivant, en accord avec notre temps. Avec l’utilisation d’objets divers de la vie quotidienne.

Projet ludique et artistique pour des auditeurs curieux !

Œuvres des XX et XXI siècles pour piano à quatre mains et piano préparé.

Avec le duo Imka : Imma Santacreu et Karibay Narvaez

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

piano musique contemporaine