Brunch Jazz La Marbrerie Montreuil

Brunch Jazz Présenté par les ensembles jazz du conservatoire de Bagnolet Dimanche 21 janvier, 11h00 La Marbrerie Entrée libre

Début : 2024-01-21T11:00:00+01:00 – 2024-01-21T13:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T11:00:00+01:00 – 2024-01-21T13:00:00+01:00

Pour bien commencer cette nouvelle année, le brunch du dimanche 21 janvier sera animé par les ensembles jazz du conservatoire de Bagnolet et proposera un concert autour d’un répertoire constitué de compositions des plus grands artistes du jazz classique et contemporain, comme Horace Silver, Joe Henderson, Thélonious Monk ou encore Cedar Walton !

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

