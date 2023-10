TAÏRO & THE FAMILY BAND La Marbrerie Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis TAÏRO & THE FAMILY BAND La Marbrerie Montreuil, 18 janvier 2024, Montreuil. TAÏRO & THE FAMILY BAND Jeudi 18 janvier 2024, 19h00 La Marbrerie Taïro poursuit sa tournée en parallèle de la sortie de son double album « 360 » (sortie Part.1 : 7 octobre 2022 / Part.2 : 3 Mars 2023). Depuis ses débuts en sound system à la grande époque du ragga parisien, il est toujours le redoutable instigateur de “hold up” reggae. A l’image de son titre, “360” nous ouvre de nouvelles perspectives, d’ondes caribéennes en ballades, de beats drill en contretemps jamaïcains. Au-delà de la musique et de l’énergie, ce nouveau spectacle est un voyage. Une traversée en tableaux qui agrippe, caresse et pousse vers l’avant. C’est en se dévoilant avec sincérité qu’il éclaire nos propres histoires et nous embarque avec lui de l’intime vers l’universel. La maturité du propos rejoint celle du style. La justesse des mots et la richesse musicale ouvrent une parenthèse effervescente qui ne se referme pas avec le rideau. Rendez-vous comme vous voulez, averti-es ou par hasard. Venez à pied, en vélo ou en train. Vous partirez en voyage plus loin que prévu. Vous en reviendrez fatigué-es mais éveillé-es. Un concert qui va vous faire du bien. La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/18-01-2024-19-00-ta%C3%AFro »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

concert reggae

