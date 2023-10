La langue des Kata, tradition et modernité La Marbrerie Montreuil, 3 décembre 2023, Montreuil.

La langue des Kata, tradition et modernité Dimanche 3 décembre, 11h00 La Marbrerie Entrée libre dans la limite des places disponibles

Un des principaux outils des arts traditionnels japonais est le kata, que l’on peut traduire comme « forme élémentaire ». Un kata est une succession de gestes que l’artiste travaille pour lui donner un sens propre. Dans ce projet, nous construisons un pont entre d’une part, les kata de la flûte en bambou shakuhachi et d’autre part, la musique contemporaine, dans le but de produire un vocabulaire commun d’improvisation et d’écriture. Le duo tire parti de la cohérence de timbres entre le shakuhachi et le saxophone, permettant des masses sonores propices à la méditation, dans un espace entre tradition et modernité.

La « contemporanéité » s’exprime ici par le lien qu’offre un codage moderne vers un art ancestral…

Concert en duo, incluant pièces du répertoire traditionnel japonais, improvisation et compositions de Ryo Noda.

Avec :

Christophe Gaston, Shakuahachi

Romain Tallet, Saxophones

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T11:00:00+01:00 – 2023-12-03T12:00:00+01:00

2023-12-03T11:00:00+01:00 – 2023-12-03T12:00:00+01:00

musique japon