PHILIP SAYCE LIVE La Marbrerie Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis PHILIP SAYCE LIVE La Marbrerie Montreuil, 14 novembre 2023, Montreuil. PHILIP SAYCE LIVE Mardi 14 novembre, 19h00, 20h30 La Marbrerie Philip Sayce, un des fers de lance actuel de la guitare électrique, exprime son talent dans le blues et le rock psychédélique. Né à Aberystwyth au Pays de Galles le 3 juin 1976, il grandit au Canada où il développe alors grâce à ses parents sa culture musicale et son amour pour la guitare au travers d’artistes comme Eric Clapton, Jimi Hendrix et SRV. Adolescent, il écume les clubs de Toronto et sort alors son 1er album en 1996, intitulé ‘The Philip Sayce Group’. Cet opus lui ouvre les portes du groupe de Jeff Healey et par la suite celui de Melissa Etheridge jusqu’en 2008. Après ces expériences musicales, il décide de se consacrer uniquement à sa carrière solo. En découle, plusieurs albums comme Peace Machine , Influence, Steamroller, et de nombreuses tournées dont certaines avec des groupes mythiques tels que ZZ Top et Deep Purple. Il nous fait partager depuis 2020 son dernier album Spirit of Rising, produit par Warner Music. * étudiant.es, bénéficiaires des minimas sociaux, retraité.es… valable sous présentation d’un justificatif La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/14-11-2023-19-00-philip-sayce-live »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T19:00:00+01:00 – 2023-11-14T20:30:00+01:00

2023-11-14T20:30:00+01:00 – 2023-11-14T23:30:00+01:00 concert blues Détails Catégories d’Évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La Marbrerie Adresse 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Ville Montreuil Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville La Marbrerie Montreuil latitude longitude 48.864348;2.440374

La Marbrerie Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/