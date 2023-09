BARBARA CARLOTTI La Marbrerie Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis BARBARA CARLOTTI La Marbrerie Montreuil, 4 novembre 2023, Montreuil. BARBARA CARLOTTI Samedi 4 novembre, 19h00 La Marbrerie « Voyage Voyage » Une proposition musicale et littéraire de Barbara Carlotti. Pour sillonner la France ou s’évader aux quatre coins du monde « sans empreinte carbone », Barbara Carlotti propose une odyssée dépaysante dans les grandes chansons et les hits français qui nous portent ailleurs. En voiture sur la route nationale 7 avec Trenet ou partant de la Gare de Lyon avec Barbara, ce programme vous emmènera en Italie pour succomber au syndrome de Stendhal ou goûter à la Dolce Vita avec Christophe, Sous le soleil exactement avec Gainsbourg, sur la plage abandonnée avec Brigitte Bardot et de ville en ville : pour un week-end à Rome, Cannes, Tunis, Vancouver, Genève, Syracuse, rua Madureira, partir en Californie avec Mylène Farmer – une invitation au voyage « dans l’espace inoui de l’amour » comme le chantait si bien Desirless dont le titre fut numéro 1 dans toute l’Europe à sa sortie et qui a traversé les frontières pour devenir un hit mondial. Un spectacle itinérant de chansons en chansons comme de ville en ville, ponctué de récits de voyages, poèmes et histoire des chansons contant les circonstances dans lesquelles elles ont été écrites et composées. LINE-UP

Barbara Carlotti : Voix lead

Charles Baptiste : piano

LINE-UP

Barbara Carlotti : Voix lead

Charles Baptiste : piano

Franck Amand : Batterie

2023-11-04T19:00:00+01:00 – 2023-11-04T23:00:00+01:00

chanson française

