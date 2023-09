DRAB MAJESTY La Marbrerie Montreuil, 31 octobre 2023, Montreuil.

DRAB MAJESTY Mardi 31 octobre, 19h00 La Marbrerie

Retrouvez Drab Majesty en concert le 31 octobre 2023 à La Marbrerie !

Le dernier EP de Drab Majesty marque le début d’un nouveau chapitre émouvant dans l’héritage majestueux du groupe. Écrit lors d’une retraite en 2021 dans la ville côtière isolée de Yachats, dans l’Oregon, Deb Demure s’est penché sur la résonance néo-psychédélique d’une guitare acoustique/électrique Ovation à 12 cordes en forme de bol unique. Après des randonnées matinales sous la pluie, Deb enregistrait des expériences de guitare ambiante le reste de la journée, puisant dans des «états de flux», laissant le son montrer la voie. Ces sessions ont ensuite été affinées ou recréées, puis rehaussées avec des collaborations clés de Rachel Goswell (Slowdive), Justin Meldal-Johnson (Beck, M83, Air) et Ben Greenberg (Uniform, Circular Ruin Studio). An Object In Motion est fidèle à son titre, capturant le moment de la chrysalide d’un artiste en évolution, renaît et sans attaches, se découpant sur un horizon ouvert.

“Cape Perpetua” donne le coup d’envoi de la palette divergente de la collection : une cueillette acoustique étincelante réfractée par le retard, à parts égales de raga et de rêverie. Mélodies et ambiances se figent et se dissipent, au seuil du primitivisme rustique américain, du néo-folk maussade et de la mélancolie pastorale. “The Skin And The Glove” déploie le jangle à différents effets – une pop kaléidoscopique baggy, montante et grise dans l’esprit de Stone Roses, Primal Scream et The Glove. Rachel Goswell prête sa voix emblématique en chute libre à la ballade Cure-esque, «Vanity», insufflant une gravité poétique au refrain condamné: «Si la valve se brise / alors la terre tremble / et l’histoire trouve un moyen / de vous remettre à votre place. ”

Mais le morceau de clôture “Yield To Force” est peut-être l’offre la plus anormale de l’ensemble. Une odyssée instrumentale de 15 minutes de cordes cycliques, de guitare slide inquiétante et de synthétiseur frémissant, la pièce se balance et tourne en spirale comme un long zoom dans des nuages d’orage lointains. Demure peaufine la guitare avec une grandeur agitée mais royale, déployant un panorama de pics, d’ombres et de plateaux. C’est une musique à la fois intuitive et prophétique, retraçant le lent balancement des pendules à travers une plaine sans fin. Pris dans son ensemble, An Object In Motion présente une vitrine des futurs potentiels du domaine en évolution de Drab, leur son prêt à s’épanouir au précipice de la transformation.

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/31-10-2023-19-00-drab-majesty »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T19:00:00+01:00 – 2023-10-31T23:00:00+01:00

2023-10-31T19:00:00+01:00 – 2023-10-31T23:00:00+01:00

concert cold wave