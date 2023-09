POP NIGHT #5 : LAZZA GIO, LACOPINEDEFLIPPER, ELISA DIFALLAH, IAMMEDUZ, LEGIT GIRL DJ La Marbrerie Montreuil, 18 octobre 2023, Montreuil.

Lazza Gio

Lazzarone, figure du bas peuple, du lépreux.se ou encore la fripouille de l’Histoire napolitaine : c’est de là que lazza gio tire une partie de son pseudonyme. Lazza gio écrit, compose, monte et modèle son univers depuis sa grotte à Bruxelles ou chez des amis à Paris, où son projet se développe. En février dernier, le terme de « pop trouble » l’emporte, appellation trouvée par Xavier Ridel qui lui consacre un article dans les Inrocks. “Une balle au centre”, la pop est qualifiée ainsi par lazza qui, au-delà d’un genre musical, y voit un terrain idéal de mise en jeu de sa vision et d’expérience audiovisuelle complète. La question des influences musicales est une épreuve pour lazza gio qui se sent proche de tout un panel de sonorités et d’expériences musicales variées. Soundcloud est la plateforme qui a vu naître son projet il y’a deux ans et qui continue d’être un environnement qui le voit grandir. C’est la scène qui l’inscrit dans une famille musicale riche dont les acteurices deviennent ses amis. Ovni touchant, hybride et poreux à tout ce qui l’entoure, le travail de lazza gio attire l’attention de médias tels que Les Inrocks, le journal Libération, Tsugi magazine, La Vague Parallèle, Larsen (BE), ou la RTBF, Grünt etc… où des articles entiers lui ont été consacrés. Plus tôt cette année, LG rejoint la promo du Chantier des Francofolies ainsi que les Inouïs 2023 et se rapproche également du label Promesses qui lui propose de réaliser un EP en devenir.

LacopinedeFlipper

Chanteuse et compositrice, LacopinedeFlipper commence à sortir des chansons en 2021. Elle publie d’abord des audios et des poèmes bidouillés lo-fi sur soundcloud où elle se crée une anonyme famille musicale et alternative en ligne. Elle s’associe ensuite avec Amor Fati pour quelques singles. L’univers plus varié de ses débuts se mêle alors un peu plus

avec le rap et l’hyperpop française. Par ses métaphores et son écriture honnête, le cœur sur la table, elle tend la main à celleux qui l’écoutent. Par ses formules et son vécu, elle expose les spirales fragiles et intimes de l’amour et de l’amitié comme les fondements de sa musique. Elle s’adresse parfois directement à nous et nous confronte à la réalité des relations humaines dures, déséquilibrées et parfois non réciproques.

Entre le ciel et la mer, toujours dans le paysage, elle chante ses derniers airs d’espoir malgré la douleur et les doutes tout restant solaire et optimiste. La vie continue.

Elisa Difallah

Née près de Grenoble, Elisa Difallah grandit à Perpignan et s’installe à Paris à 17 ans pour s’épanouir dans le chant et la musique. À la croisée d’une pop expérimentale et du R’n’b, sa voix vaporeuse et aérienne nous transporte dans son univers singulier. Naviguant entre ordre et chaos, espoir et anxiété, elle trace sa voie et s’épanouit dans la contradiction. Dotée d’une grande sensibilité, c’est avec une fausse innocence qu’elle dépeint la complexité de ses sentiments. Après une série de singles, elle prépare son premier projet.

Iammeduz

Toujours accompagnée par son piano, Iammeduz est une chanteuse rêveuse et nostalgique qui nous embarque sur sa vague d’intimité, rythmée par une musicalité douce, dérangeante et progressive. Elle hurle ses blessures et nous enivre avec une voix profondément puissante. C’est grâce à la mythologie et à sa force féminine que Iammeduz a décidé de se forger un bouclier créatif face à sa propre dystopie. Pour l’a combattre, elle emprunte une esthétique rock qui lui crée un univers dark et songeur jumelé à sa naturelle pâte pop mélancolique toujours guidée par ses émotions. Son premier EP prévu pour 2024, nous offre pour commencer, une bossa nova légère avant d’avancer tout doucement vers un univers plus sombre qui nous plongera directement dans les profondeurs abyssales de son cœur.

Legit Girl DJ

Histoires de cœurs brisés et expériences de club vécues comme à bout de souffle : LEGIT GIRL DJ entrelace les mélodies et les rythmes en poursuivant toujours le but d’évoquer des souvenirs conservés avec soin. De sonorités hard dance, gabber et techno, en passant par des éclats deconstructed club et hyperpop – à travers son travail en tant que co-fondatrice du label Last Love Records et dans ses sets, elle entraîne les auditeurs.ices dans un voyage nostalgique entre sentiments amoureux et corps en tension.

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-10-18T19:00:00+02:00 – 2023-10-18T23:59:00+02:00

2023-10-19T00:00:00+02:00 – 2023-10-19T01:00:00+02:00

pop chanson