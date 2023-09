BASS DRUM OF DEATH La Marbrerie Montreuil, 16 octobre 2023, Montreuil.

BASS DRUM OF DEATH Lundi 16 octobre, 19h00 La Marbrerie

Le nouvel album de Bass Drum of Death, Say I Won’t, est le résultat d’un voyage qui a amené le chanteur et chef d’orchestre John Barrett d’une petite ville du Mississippi et l’a envoyé à travers le monde et à nouveau à la maison. La musique déchire toujours, avec des guitares et des tambours soufflés qui sonnent comme des bombes qui explosent, et les mélodies sont plus accrocheuses que jamais, criées dans le yelp de marque de Barrett. Mais la musique frappe différemment maintenant, plus en paix avec elle-même, propulsée par un nouveau fanfaron. Say I Won’t est le disque d’un groupe vétéran qui a trouvé sa foulée et qui s’y est penché, retirant l’excès et trouvant le cœur brut de leur son.

Say I Won’t, le cinquième album du groupe, arrive à un moment de changement massif pour Barrett, après avoir déménagé de New York à sa ville natale d’Oxford, au Mississippi, pendant la pandémie. Le disque est aussi un retour aux sources d’un genre différent, avec le groupe rejoignant les rangs de Fat Possum, également à Oxford, le label qui a sorti son premier disque GB City en 2011.

« Le retour à Oxford était une réinitialisation nécessaire », dit Barrett. « Quand j’ai commencé, je voulais juste jouer dans un groupe punk, boire des bières et voyager. Je n’ai pas vraiment pensé au-delà de ça. Et j’étais vraiment épuisée. Quand je suis revenue à la maison, j’ai recommencé à écrire des chansons, juste pour le plaisir. Je me suis rendu compte que je voulais que ce disque ait une ambiance plus locale. Le retour à Fat Possum a été facile. C’est beaucoup mieux de travailler avec des gens que je connais, que j’aime et que j’aime tout ce qu’ils font. »

Say I Won’t est le premier album de Bass Drum of Death écrit, démodé et enregistré avec le groupe en tournée au lieu que Barrett fasse tout seul. Il a trouvé une liberté dans le travail avec des collaborateurs qui n’étaient pas disponibles pour lui avant, ouvrant différents aspects de l’écriture de chansons.

Say I Won’t trouve un Barrett revigoré qui tire à fond, soutenu par son meilleur groupe. C’est Bass Drum of Death à leur plus lâche et le plus crasseux et le plus mélodieux, un vrai disque de rock dans tous les bons sens. C’est un retour en arrière en allant de l’avant, avec une maturité et un style qui viennent d’une décennie à jouer de la musique sur la route et à survivre pour en parler. Plus que tout, Say I Won’t est un plaisir à écouter, de la musique conçue pour conduire avec votre chaîne stéréo à manivelle.

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/16-10-2023-19-00-bass-drum-of-death »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T19:00:00+02:00 – 2023-10-16T23:59:00+02:00

2023-10-16T19:00:00+02:00 – 2023-10-16T23:59:00+02:00

concert garage punk