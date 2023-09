LE BAL RITAL : BOBO RONDELLI + I MATTI DELLE GIUNCAIE + DJ STEEVO La Marbrerie Montreuil, 14 octobre 2023, Montreuil.

LE BAL RITAL : BOBO RONDELLI + I MATTI DELLE GIUNCAIE + DJ STEEVO 14 et 15 octobre La Marbrerie

Le Bal Rital fait sa rentrée Samedi 14 Octobre à la Marbrerie plus en forme que jamais !!!

Pendant les vacances d’été nous vous avons concocté une programmation riche, éclectique et bien pimentée.

Considéré désormais depuis quelques lustres un des plus talentueux chanteurs, auteurs-compositeurs italiens, Bobo Rondelli est un révolutionnaire de la scène artistique italienne : ses textes, romantiques et souvent crépusculaires, n’ont pas peur de regarder la vie dans les yeux, avec ses joies mais aussi ses douleurs, où pour qui gagne il y a toujours un perdant. Après une première partie en solo, il chantera quelques chansons accompagnées par le groupe protagoniste de la deuxième partie de la soirée, I Matti delle Giuncaie : génétiquement programmés pour la fête, porteurs sains d’une folie atavique, ils sont des véritables lutins de la Maremma ! Munis d’une guitare, une mandoline, une basse et une batterie ils vous crieront leur amour pour la musique, pour la vie et pour leur terre, la Toscane. Après des centaines de concerts entre Europe et Amérique du Nord, les voici débarquer à La Marbrerie pour nous faire bouger toute la nuit !

Pas envie d’aller vous coucher ? Restez faire la fête avec nous, en dansant sur les mix captivants de Stefano Ruffini, en art DJ Steevo. Il vous amènera en voyage sur les routes du funk, direction disco, à la découverte de ses productions et ses remix ; en faisant le clin d’œil au sound des années ’80 et ’90, il nous plongera sur les pistes de danse des « discoteca » italiennes des temps d’or.

Une super soirée de musique, danses, fête et bonne humeur s’annonce ! Comme toujours il y aura la possibilité de se restaurer sur place avec des produits typiques et de qualité à des prix populaires.

Et alors, qu’attendez-vous ? Réservez vos places dès maintenant, elles risquent de partir vite !

* BOBO RONDELLI – La Voix de Livorno

** I MATTI DELLE GIUNCAIE – Le Hard Folk de la Maremma

*** DJ STEEVO aka Sefano Ruffini – From Funk to Disco

BOBO RONDELLI – La Voix de Livorno

Arrivé au seuil des 60 piges, Bobo est en forme plus que jamais ! Un parcours unique et inimitable, entre musiques et paroles, théâtre et cinéma, joies et larmes, de nombreux disques à l’actif mais surtout de centaines de concerts sur les grandes et les petites scènes, dans les villes plus importantes comme dans les tout petits villages, dans des théâtres renommés jusqu’aux « osterie » les plus oubliées de province.

Toujours prêt à se donner sans filtres et sans limites, sans aucune peur de défier la morale publique, il a toujours été le mouvais manager de sois même, et c’est peut-être pour ça qu’il a toujours été considéré par la critique, ses collègues et ses spectateurs l’un des plus importants auteurs de nos temps. Il revient sur la scène de Le Bal Rital après quelques années avec une nouvelle énergie, ses « ânes de bataille » comme il aime définir ses chansons les plus connues mais surtout avec des nouvelles compo et une sélection de morceaux qui ont fait l’histoire de la musique italienne.

Vous êtes prêts pour ce voyage avec Bobo Rondelli ?

I MATTI DELLE GIUNCAIE – Le Hard Folk de la Maremma

I matti delle Giuncaie, soit « Les Fous des Joncières » : quatre fous furieux qui dans les soirs froids d’hiver et dans les chaudes nuits d’été font les quatre cents coups autour du monde armés de guitare et mandoline. Du tango à la rumba, du cancan à la suite, en chantant à tue-tête les textes de leurs chansons. Un cocktail Molotov de rock et musique tzigane, de folk et chanson d’auteur avec un seul mot : s’éclater en faisant de la musique ! Ça vous tente de danser toute la nuit autour du feu, à coté des joncières, sur une plage de la rivière toscane ?La band nait en 2008 entre Follonica et Grosseto, en Toscane, et depuis on ne compte plus leurs concerts et leurs collaborations entre Italie, Europe et Amerique du Nord : Gogol Bordello, Bandabardò, Muchachito Bombo Infierno, Marco Calliari, Modena City Ramblers…

Francesco Ceri, mandoline et voix

Lapo Marliani, guitare

Simone Giusti, basse

Mirko Rosi, batterie

DJ STEEVO aka Sefano Ruffini – From Funk to Disco

Le producteur de musique italien DJ Stefano Ruffini, alias Steevo, a fait carrière en tant que platiniste à partir de 1998. Au cours des dernières années, il a développé son style dans le NuDisco, House, Funk, Deep, Edit et le son des Baléares. Ce n’est qu’en 2023 qu’il sort “Desire”, un morceau soulful house acclamé par la critique avec la voix noire du célèbre Frank H. Carter III de New York ; le remix de “Dump Funk” sorti sur Spa in Disco est resté parmi les morceaux les plus écoutés de la playlist Spotify officielle de Beatport. Enfin, en mai, il sort sa première chanson en italien, une reprise italo disco de “Italove”, sortie sur son Deltanove Studio Records et chantée par Sista Lu, très appréciée sur les dancefloors et qui a également été diffusée sur les radios nationales. Nombreuses sont ses productions musicales, parues également sur les compilations Bellissima, Spa in Disco, Milf, Sprechen, Paper Recording, Paper Disco, Golden Soul, Kraak, Timewarp Music, OGS, PumpTheCut, NuJazz, K&D, Tafuzzi et plus encore. Dj, producteur, remixeur et mastering engineer pour d’autres musiciens, il lance son label Deltanove Studio Records en 2021 pour promouvoir la nouvelle musique d’artistes et de produits italiens indépendants.

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

