LE BEL INDIFFÉRENT PAR L’ENSEMBLE VIREVOLTE La Marbrerie Montreuil, 9 octobre 2023, Montreuil.

Jean Cocteau écrit le Bel Indifférent en 1940 pour une Édith Piaf comédienne. Pour la première fois, l’ensemble Virêvolte le met en musique et commande à Jean-Marie Machado, avec le soutien du comité Cocteau, un opéra jazz sur mesure. Il sera mis en scène par Emmanuel Olivier et créé en décembre 2021 au Centre des Bords de Marne puis joué dans toute la France.

À l’intersection du café-concert et de la revue théâtre, notre lecture du Bel Indifférent est résolument ancrée dans une tradition populaire. On traitera la pièce comme un spectacle complet dans une succession de numéros allant de la chanson à l’air d’opéra, de la comédie à la romance, de la danse au burlesque. Notre approche se veut multiple et innovante à l’intersection des genres musicaux et des esthétiques. Elle éveillera la curiosité des amateurs d’opéra comme des fans d’écritures plus contemporaines ou empreintes de rythmes ethniques et traditionnels. La forme théâtrale de ce café-concert qui enchaîne les numéros se veut festive et pleine de rebondissements.

Telle une Madame Loyale à la fois voyante et sorcière, l’héroïne de Cocteau, incarnée par la chanteuse, projettera donc ses fantasmes sur les murs du music-hall tels les dessins de l’artiste sur les murs de la Villa Santo Sospir. L’accent est mis sur l’énergie de cette femme, qui n’est jamais une victime ; sur sa vraie folie et non sur sa souffrance.

Distribution

Texte : Jean Cocteau

Musique : Jean-Marie Machado

Conception, adaptation : Emmanuel Olivier/Aurore Bucher

Mise en scène : Emmanuel Olivier

Chorégraphie : Victor Duclos

Scénographie, lumières : Stéphane Vérité, Lucie Cardinal

Chant et direction artistique : Aurore Bucher

Violoncelle : Anthony Leroy

Clarinettes : Carjez Gerretsen

Percussions : Ludovic Montet

Accordéon : Pierre Cussac

Co-producteurs

Atelier Lyrique de Tourcoing, Centre Des Bords de Marne, Cité de la Voix-Vézelay.

Soutiens

CNM, Ville de Strasbourg, Drac Grand Est, CEA, Région Grand Est, Spedidam. Ce projet est lauréat de la Résidence Tremplin Malgoire

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T19:00:00+02:00 – 2023-10-09T22:00:00+02:00

