FERVO FLUXO La Marbrerie Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis FERVO FLUXO La Marbrerie Montreuil, 7 octobre 2023, Montreuil. FERVO FLUXO 7 et 8 octobre La Marbrerie Blue Canariñho ∾ Bruni ∾ Toinho ∾ Zaago ∾∾∾∾∾∾∾∾∾∾ Tout acte de racisme, homophobie, transphobie, toute forme de violence ou de contact intime non consensuel ne sera pas toléré. 18+ Une pièce d’identité originale avec photo est obligatoire / Sans pièce d’identité, l’entrée ne sera pas autorisée. Tous les billets du spectacle annulé du 1er juillet sont acceptés. La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/fervo-fluxo-sabado-7-de-outubro-23h-5h-la-marbrerie-tickets-630947249207 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T23:00:00+02:00 – 2023-10-07T23:59:00+02:00

2023-10-08T00:00:00+02:00 – 2023-10-08T04:30:00+02:00 baile funk club Détails Catégories d’Évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La Marbrerie Adresse 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Ville Montreuil Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville La Marbrerie Montreuil latitude longitude 48.864348;2.440374

La Marbrerie Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/