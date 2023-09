SALSA ESPECIAL AVEC LA MARCHA La Marbrerie Montreuil, 29 septembre 2023, Montreuil.

♫ Chaque mois, La Salsa Especial investit La Marbrerie avec de la salsa en live, un cours de danse salsa dès 20h00 et des dj sets pour enflammer la salle après le concert et jusqu’à 2h ! ♫

■ La Marcha – nom du rythme principal joué par les congas dans la salsa – est un groupe de 13 musiciens qui propose un répertoire de compositions nourries à la fois par la tradition des grands orchestres de salsa, capables de satisfaire les aficionados mais aussi de rompre les conventions, interroger et surprendre. La Marcha veut aussi marcher, militer pour que puissent continuer à exister en ces temps de crise des orchestres de grands formats, des orchestres au service de chansons engagées et ancrées dans leur temps. Ayant son port d’attache à Paris, La Marcha souhaite faire son chemin, loin des clichés et de l’imagerie souvent attachée à la salsa, en revendiquant une musique qui se veut avant tout une musique urbaine. La Marcha – qui dans le monde de la nuit signifie aussi, fête, rigolade – se veut surtout un orchestre festif, optimiste et généreux prêt à offrir sa musique au plus grand nombre car la salsa a toujours été et se doit de rester une musique populaire.

■ DJ l’duro (Dj Set)

Figure incontournable des soirées salsa dans la capitale.

Dj de talent et fin connaisseur de musiques tropicales, il saura faire trembler vos pieds au rythmes de son mix endiablé.

■ DJ Alex Salserito

Connu et reconnu par ses pairs, Alex Salserito est un DJ très orienté vers la timba dont il est l’un des ambassadeurs dans la capitale parisienne. Les nombreux fans de SALSA cubaine ne nous contrediront certainement pas.

■ ( , – ) Diplômée de L’Ecole Nationale de Danse à Cuba en 2008, Lorenys est une danseuse professionnelle avec plus de 10 ans d’expérience. Elle a travaillé avec différentes compagnies de danse, en faisant beaucoup de prestations autour du monde. Professeur de danse dans les écoles des arts de La Havane pendant 4 ans.

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

