Seine-Saint-Denis LE DERNIER DIMANCHE DU MOIS #52 – LES CORNELIS La Marbrerie Montreuil, 24 septembre 2023, Montreuil. LE DERNIER DIMANCHE DU MOIS #52 – LES CORNELIS Dimanche 24 septembre, 11h00 La Marbrerie Entrée libre L’Instant Donné est un ensemble de musique de chambre qui rassemble onze personnes dont neuf musiciens. Il est établi à Montreuil depuis 2005.

La création musicale est une priorité et représente une part importante de l’activité. L’ensemble interprète un répertoire récent ainsi que des pièces choisies du répertoire classique. Associé à La Marbrerie à Montreuil, L’Instant Donné convie le public à un rendez-vous régulier et gratuit chaque dernier dimanche du mois à 11h. Le dernier dimanche du mois s’adresse à tous et les enfants sont les bienvenus. Le concert étant en acoustique, il est cependant demandé de veiller à ce que ceux-ci respectent le silence qui s’impose.. Une formule « déjeuner – brunch » est proposée par le bar de La Marbrerie à l’issue de la représentation. Johann Sebastian Bach – Claire-Mélanie Sinnhuber – Bertrand Plé – Sarah Nemtsov – György Kurtág

