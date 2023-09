CONFLUENCE BY LOWLESS La Marbrerie Montreuil, 23 septembre 2023, Montreuil.

CONFLUENCE BY LOWLESS 23 et 24 septembre La Marbrerie

avec Anechoic hybrid set, Atomic Moog live, Daniel[i], Joanna OJ, Sophian P

Confluence fait sa rentrée des classes à La Marbrerie en compagnie de producteurs phares du label Lowless et d’artistes locaux qui nous tiennent à cœur. Le tout, sous un format longue durée laissant la place aussi bien aux prestations live, qu’aux DJ sets. IDM, break, deep techno, le spectre musical proposé sera aussi large que le talent des artistes invités.

LINE-UP

〜 ANECHOIC hybrid set 〜

Anechoic est un artiste d’origine marocaine basé à Paris. Porté sur la conception sonore d’ambiances texturées et évocatrices, il se distingue en mêlant des éléments de musique ambient, techno, expérimentale pour créer une expérience d’écoute hypnotique et immersive. Les productions d’Anechoic ont notamment trouvé leurs places sur différents labels tels que Diffuse Reality, Konsequent, Faut Section, Credo, Subsist, Concrete et Lowless Records. Il s’essaie à de nouveaux projets en 2023, explorant différentes facettes de son univers en participant au festival Château Perché, en tant qu’artiste mais aussi en tant que curateur de scène, mettant en avant des talents Européens de la scène deep techno.

〜 ATOMIC MOOG live 〜

Atomic Moog est un duo français formé en 2015 par deux cousins Cédric André Jean et Charles Lecca. Sous l’influence d’artistes comme Plastikman, Daniel Avery, Acronym, Mike Parker, leurs productions sont à la fois froides, envoûtantes, tout en étant teintées de sonorités électriques et rêveuses. Adeptes de l’improvisation ainsi que de machines analogiques, leurs prestations live sont des pièces uniques laissant l’auditeur néophyte se perdre dans l’instant présent et le clubber expérimenté profiter d’une expérience encore jamais réalisée.

〜 DANIEL[i] 〜

Artiste belge maintenant basé à Aix-la-Chapelle en Allemagne, Daniel[i] a d’abord touché à la batterie avant de se passionner pour la musique électronique au milieu des années 2000. Mélomane et autodidacte, Daniel[i] est aussi à l’aise côté production que derrière les platines. Avec trois EPs sortis sur Lowless depuis sa création, il s’agit clairement de l’une des figures emblématiques du label qui n’a de cesse de se renouveler. Ses sonorités mêlant dub, deep techno, tribal, l’ont amené à collaborer avec de très grands noms de la scène, dont notamment Sebastian Mullaert et Dorisburg à travers Circle of Live, ou encore Claudio PRC avec son projet 012.

〜 JOANNA OJ 〜

Joanna OJ mute au gré des planètes musicales parmi lesquelles elle vagabonde pour créer des histoires et des états ambivalents. Diggeuse obsédée et électron-papillon, elle vous transporte du rêve au drame, entre bulles aériennes, pulsations insaisissables et éclats sismiques. Ambient déstructuré, break énergétique, techno hypnotique ou drum n bass atmosphérique, elle croque genres et morceaux aux goûts syncrétiques, pour que le mélange reste sensuel et explosif. Génératrice de shows sur Retreat Radio ou Egregore, Joanna OJ vient de sortir son label Caninal, dont l’objectif est d’attiser la curiosité du public au travers d’une palette toujours plus versatile d’artistes.

〜 SOPHIAN P 〜

DJ, producteur, label manager, Sophian P a su avec Lowless devenir en quelques années un acteur incontournable de la scène deep techno. Sa recherche constante de nouveaux talents et son goût pour le développement des artistes ont fait du label Lowless une écurie à part dans le paysage de la musique électronique actuelle. Artiste expérimenté, ayant pratiqué de nombreuses fois l’exercice du all night long, Sophian P saura vous faire voyager à travers les méandres d’une techno deep et hypnotique, sans jamais perdre le sens du groove.SOUNDSYSTEM

Renforcé d&b x2.Nous avons travaillé avec le lieu pour vous proposer une expérience sonore optimisée et unique à La Marbrerie.

club techno