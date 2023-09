F.E.T.E.S – FESTIVAL EUROPÉEN DE TANGO EN SCÈNE / SOIRÉE “AUTOUR DE LA CRÉATION ACTUELLE” La Marbrerie Montreuil, 22 septembre 2023, Montreuil.

F.E.T.E.S – FESTIVAL EUROPÉEN DE TANGO EN SCÈNE / SOIRÉE “AUTOUR DE LA CRÉATION ACTUELLE” 22 et 23 septembre La Marbrerie

Soirée “Autour de la création actuelle” www.fetesparis.com

20h Spectacle Æsthetica

Ce projet naît d’un phénomène de saturation, d’enfermement dans la vie numérique, d’un désir de dépense physique et de libération rituelle par la danse et la transe. Son langage en est la danse, la parole déclamée, la performance physique, la musique live sortie des doigts et des machines d’un beatmaker. 9 artistes sur Scène

21h > 22h30 Milonga / Bal FAN concert/ images / danse.

Projet musical née entre Madrid, Bergerac et Paris. Morceaux électro / pop / tango avec danse live. Un univers plein d’ images et de couches sonores pour rêver. Puissant et intime à la fois, leur musique sera accompagnée par des danseurs sur scène. Synthétiseurs/bandoneon, guitare électrique, voix et danse. 7 artistes sur scène.

22h30 > 23h15 FAN en concert + Danse

23h15 > 03h Bal/ Milonga avec démonstration des Maestros du Festival

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/22-09-2023-19-00-f-e-t-e-s »}] [{« link »: « http://www.fetesparis.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T19:00:00+02:00 – 2023-09-22T23:59:00+02:00

2023-09-23T00:00:00+02:00 – 2023-09-23T03:00:00+02:00

concert tango