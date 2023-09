JADAYEL, LE QUATUOR BÉLA AUX CÔTÉS DU DUO SABÎL La Marbrerie Montreuil, 20 septembre 2023, Montreuil.

D’un côté l’orient, ni vaporeux, ni nostalgique. Un rivage aujourd’hui,

vif, hérissé, nourri d’une tradition ancestrale, constamment réinventée.

L’élégant et surdoué Ahmad al Khatib, instrumentiste, compositeur,

dessine une musique brodée de oud, ponctuée par les percussions

complices de Youssef Hbeisch – riq, bendir, darboukas… Tout un

monde subtil, millénaire et contemporain, fiévreux, nerveux, poétique

où cette obstination du rythme, ces ornementations, ces boucles, ces

rotations nous conduiraient à la transe…

De l’autre un quatuor à cordes remuant, iconoclaste, qui pratique aussi

bien, en les tutoyant, les oeuvres du grand répertoire (Crumb, Ligeti,

Scelsi…) que les rencontres insolites au-delà des frontières du genre

(Albert Marcoeur, Anne Bitran, Fantazio, Moriba Koïta…). Quatre

Lyonnais qui interrogent leur temps, dans sa diversité et sous toutes

ses coutures. Le festival de Chaillol fait le pont entre ces deux rives.

L’enjeu : une mise en commun de timbres, de pratiques, la recherche

de points de contact entre les deux aires culturelles. Ou comment

soumettre l’hétérophonie arabe à un traitement harmonique

occidental ? Comment faire retrouver au quatuor classique sa mémoire

modale ? L’étymologie d’Al-Khatib caresse l’écrit et l’oral (katib

l’écrivain, khatib l’orateur). Elle tombe pile sur ce pari audacieux et

risqué. Car peut-on être sûr que la rencontre sera féconde ? Les deux

partis sont friands d’aventure, rompus à l’écoute de l’Autre. Ce goût,

ce désir sont d’emblée le gage d’un moment de bonheur.

Texte de Catherine Peillon

Une production du festival de Chaillol – Avec le soutien de la DRAC Provence-

Alpes-Côte d’Azur pour la création et celui de la fondation Qattan pour la

réalisation du disque.

Quatuor Béla :

Frédéric Aurier, Julien Dieudegard : violons

Paul-Julian Quillier : alto

Luc Dedreuil : violoncelle

Depuis 16 ans, “les enfants terribles du quatuor français” écrivent un parcours singulier, entre tradition et modernité. Attachés au répertoire ancien du quatuor à cordes, qu’ils défendent au sein des programmations classiques d’excellence en France et à l’étranger (Philharmonie de Paris, ThéâtreMariinsky, BeethovenFest…), les musiciens du Quatuor Béla ont à coeur d’inscrire la tradition du quatuor à cordes dans la vie musicale contemporaine. Leur travail de commandes et de créations en lien avec des compositrices et compositeurs de différentes générations (Francesca Verunelli, Misato Mochizuki, Noriko Baba, Kaija Saariaho, Philippe Leroux, Francesco Filidei, Benjamin de la Fuente, Jean-Pierre Drouet, François Sarhan, Daniel D’Adamo, Thierry Blondeau, Marco Stroppa, Jérôme Combier, Garth Knox, Karl Naegelen, Frédéric Aurier, Robert Hp Platz, Aurelio Edler-Copes, Frédéric Pattar …) a été couronné en 2015 par le Prix de la Presse Musicale Internationale.

C’est avec une conviction sincère, guidé par la personnalité et l’oeuvre de Béla Bartók, que le quatuor imagine des rencontres avec des personnalités éclectiques. En témoigne “Si oui, oui. Sinon non” avec le rockeur culte Albert Marcoeur, “Impressions d’Afrique” avec le regretté griot Moriba Koïta, “Jadayel” en compagnie des maîtres palestiniens Ahmad Al Khatib et Youssef Hbeisch… Le jeu du Quatuor Béla, reconnu pour sa “technique diabolique” (Télérama) et son engagement musical, se met volontiers, ces dernières années, au service des compositeurs d’Europe centrale du début du 20ème siècle comme Janáček, Schulhoff, Krása, Bartók, Szymanovsky, Webern…

Sa discographie a été saluée par la critique internationale (ffff Télérama, Luister 10 Award, Gramophone Critic’s Choice Award, Prix Charles Cros, Diapason, Le Monde…).

Duo Sabîl :

Ahmad Al Khatib : Oud et composition

Youssef Hbeisch : Percussions

Sabîl, duo en route Ahmad Al Khatib, aujourd’hui un des maîtres consacrés du oud, découvre en 1998 un percussionniste aussi virtuose que créatif, Youssef Hbeisch (prononcer Habech). Ils se retrouvent plus tard, tous deux enseignant au Conservatoire national Edward Saïd de Jérusalem Est ; travaillent à une création commune. Puis chacun développe une carrière prestigieuse. En 2012 enfin, paraît un album qui donne son nom au duo. Nourri de mystique soufie, il renouvelle la musique orientale avec une ardente soif de liberté. Sabîl s’est produit au Royaume-Uni (notamment avec John Williams), en Belgique, en France (Festival de Oud de l’Institut du Monde Arabe, Les Suds à Arles…), ainsi qu’au Jerusalem Music Festival.

Perçu au Proche-Orient comme faisant honneur à la culture qu’il représente, le duo reçoit alors le soutien de la fondation palestinienne Qattan pour réaliser un vieux rêve : une rencontre inter-culturelle, traduisant la soif d’ouverture au monde d’une culture qui étouffe. C’est le quatuor à cordes français Béla qui dialoguera avec Sabîl.

Crédit photo : Marylène Entier

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T19:00:00+02:00 – 2023-09-20T23:00:00+02:00

