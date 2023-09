NOUS FAIRE JUSTICE PAR VICTOIRE TUAILLON La Marbrerie Montreuil, 13 septembre 2023, Montreuil.

NOUS FAIRE JUSTICE PAR VICTOIRE TUAILLON Mercredi 13 septembre, 19h00 La Marbrerie

Si les institutions policières et judiciaires peinent à répondre à notre besoin collectif de justice face à l’ampleur des violences sexistes et sexuelles, il existe d’autres manières de réparer ces violences. Depuis plusieurs siècles, de multiples communautés militantes ont réfléchi à cette question en se confrontant à la dimension punitive de la justice. Comment répondre aux conflits et au problème de la violence autrement que par la menace, la pression, l’exclusion, le harcèlement, la dénonciation publique, la manipulation des faits et des discours ou encore la discréditation politique ?

Dans le cinquième enregistrement public de cycle « Nous faire justice » dans le podcast Les Couilles sur la table, Victoire Tuaillon s’entretient avec la « militante gouine » Elsa Deck-Marsault, co-fondatrice du collectif queer et féministe Fracas et autrice de l’essai : Faire justice. Moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes (éd. La Fabrique, 2023). En se saisissant d’exemples concrets rencontrés au gré de son militantisme et en discutant précisément l’abolitionnisme pénal, elle trace les jalons d’une justice transformatrice inventive, capable de prendre soin des victimes et de transformer les individu•es comme les groupes.

Elsa Deck Marsault a cofondé Fracas, collectif queer et féministe d’entraide militante à la prise en charge des conflits et des violences en milieu intracommunautaire. Faire justice (éd. La Fabrique, 2023) est son premier essai.

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T19:00:00+02:00 – 2023-09-13T23:00:00+02:00

rencontre débat