ARLT (+ LE DIABLE DÉGOÛTANT) La Marbrerie Montreuil, 7 septembre 2023, Montreuil.

Presque un an et demi après son coup d’envoi et plusieurs dizaines de concerts, le Turnetable Tour marque une grande pause. ARLT fête ses vacances à La Marbrerie avec un grand concert réjouissant et fêlé à ne manquer sous aucun prétexte. Pour brûler le rideau avant ses danses grotesques, ses chansons d’amour secouées, décapsulées, éclaboussantes, ses cérémonies spirites de baraque foraine et ses incessants aller-retours tragi-comique entre le profane et le sacré le duo a la joie d’inviter LE DIABLE DÉGOÛTANT, son coup de cœur de l’année. Diablo crado dont on ne sait pas toujours si les ritournelles grouillantes d’électro marécageuse, de punk rural et de collectages dans les coins les plus insalubres de nos régions mortes, réelles ou mentales, jette le mauvais œil ou désorcèle.

Arlt à nouveau tourne en duo, tourne comme un disque, tourne comme les tables. Eloïse Decazes et Sing Sing jouent de drôles de chansons neuves, bricolantes et déréglées, calypsos détraqués, blues fantômes et chansons d’amour infectieuses sur une guitare âpre. Claviers minimalistes et magnéto-K7 ensorcelés, bulbul tarang et concertina font tour à tour bourdonner, plier, s’ébrécher le tout tandis que les voix siamoises psalmodient fredonnent ou s’épanchent en un drôle de trémulant français. Les concerts de Arlt sont des séances de spiritisme comique, des hymnes à l’enfance psychédélique, des fêtes épouvantables où mélodies poignantes sont criblées d’improvisations et d’accidents heureux.

Leur album ‘Turnetable’ est paru sur le label Objet Disque le 20 mai 2022.

“Le duo francilien devient grand ensemble et mute en un fascinant orchestre freak électrique, à mi-chemin de la casse et de la Voie lactée” — Libération

: www.objetdisque.bandcamp.com/album/arlt-turnetable

: https://youtu.be/OTDaNDwFtPo

É Û (Dark Crad/Fest Noise/Fofolk – Monts d’Arrée)

Chants à faire danser la vermine, bruits fermentés, rythmes chtoniens. À quoi bon lutter pour s’extirper des sables mouvants amoureux quand le diable vous appuie sur la tête pour vous plonger bien dedans ? Autant couler tous ensemble au fond des mouises pour apprécier ensemble nos solitudes incurables.

: https://aguirrerecords.bandcamp.com/album/fleur-de-chagrin

: https://soundcloud.com/paulinemarx

: https://youtu.be/0EUJ2_Pw9wk

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-07T19:00:00+02:00 – 2023-09-07T23:00:00+02:00

chanson française concert