CLUB MISANDRE : SOEURS MALSAINES INVITE CAMION BIP BIP La Marbrerie Montreuil, 2 septembre 2023, Montreuil.

02/09 – 22h – 04h30

Les portes du CLUB MISANDRE sont ouvertes

Vous êtes écoeuré.es par l’audace infinie de ces HSBC* qui se pensent experts de sujets qu’ils ne connaissent pas ?

Marre de ces HSBC* qui prennent tout l’espace ?

Ras-le-bol de se faire insulter de féminazi quand vous demandez seulement d’être traité.e avec respect ?

Vous en avez par-dessus la casquette de vous faire draguer lourdement ?

La moutarde vous monte au nez lorsqu’on vous parle “d’humanisme” plutôt que de “féminisme” ?

Vous êtes excédé par les “not all men” ?

Vous adorez casser l’ambiance en soirée ?

ALORS N’ATTENDEZ PLUS. LE CLUB MISANDRE EST FAIT POUR VOUS

**HSBC veux dire homme cis blanc hétéro btw

LINE UP

22h – 23h30

Couedasse La Shagasse

Attachiante, épicurieuse et célibattante. Couedasse elle te fou de la grosse vibes de ton enfance à gogo, parce que c’est un peu une zozo dans sa tête tsé

Eurodance, Ghetoo, Trance. C’est son credo. Promis c’est pas du pipo.

Mets ta ceinture, ça va rider sur la route de l’impudeur, du boumboum qui fait vibrer ton cul et ton cœur.

https://soundcloud.com/couedasse

https://www.instagram.com/couedasse/

23h30 – 00h00

Les Monstrueuses

https://www.instagram.com/les__monstrueuses/?hl=fr

“Les monstrueuses vont sortir les griffes !”

Une troupe de drag queer et de performeur “heureuses” déchaîné.es pour vous en mettre plein les mirettes. Entre cabrioles, chant, danse et drag show. Le spectacle promet d’être une vraie “comédie musicale” pour tous vos sens.

Daddy et host Ayden Chain :

https://www.instagram.com/ayden.chain/?hl=fr

0h00 – 1h00

CAMION BIP BIP

Mais qui d’autre en fait ?

Parce qu’on a fait appelle aux bests. Les créateur.ices des morceaux “Club Ouin Ouin” et “Les Garcons poubelle”. Iels rident à pleines balles sur la route de la misandrie si tu vois ce que je veud.

https://soundcloud.com/camionbipbip-pro

https://www.instagram.com/camionbipbip.wav/

Iels performeront avec nos performeur.euses Soeurs Malsaines, parce qu’on dit oui pour la collab’ du turfu, et on dit non à quoi ? Au patriarcaca :

https://www.instagram.com/ayden.chain/?hl=fr

https://www.instagram.com/quisume/?hl=fr

https://www.instagram.com/lespanteuse/?hl=fr

1h00 – 2h45

Le Saint

Petit palet breton du collectif Soeurs Malsaines, Le Saint balance des mélodies à faire tourner de l’oeil de plaisir. A l’apéro comme à la scène, elle oeuvre avec le collectif, pour créer grâce à la fête, des espaces safe et inclusifs, des espaces où tu peux danser comme vous êtes, sans risques, discriminations, barrières ou jugement. Parce que pour elle la musique c’est avant tout des émotions – et que les émotions ça va, ça vient, dès fois ça chamboule et ça fout la pagaille – Le Saint aime varier les plaisirs. Ca donne des sets inspirés des années 80 et 90 qui passent selon l’humeur par la dark disco, l’EBM ou l’italo, la trance ou la progessive house, l’électro et la techno. Des haltes toujours passionnées et bien diggées.

https://soundcloud.com/lesaintsmcrew

https://www.instagram.com/le___saint/

2h45 – 4h30

Manon Démon

Manon le jour, Démon la nuit… Parce qu’on aime quand ça envoie, Manon joue de la fluide musique tout droit sortie des enfers et ça tombe bien car on aime s’y brûler. Démons de minuit… ou de midi Elle raconte des histoires sonores au petit démon qui sommeille en chacun.e de nous. Sa culture rave, elle la forge from Alsace to UK : on ne sait jamais vraiment sur quel pied on va taper, mais une chose est certaine, chacun.e est toujours invité.e à la catharsis.

https://soundcloud.com/manondemon

https://www.instagram.com/manon.dem0n/

LA BRIGADE ROSE sera aussi la LA BRIGADE OUINOUIN

Brigade bienveillante, en maraude qui prévient des violences sexistes et sexuelles et de l’usage de stupéfiant tsé

Mais cette brigade s’assure aussi que les hsbc ne prennent pas trop d’espace et ne rendent pas mal à l’aise le reste des personnes présentes. Si jamais iels tombent sur un ouinouin, c’est au C-OUIN C-OUIN, los famosos HSBC seront dans l’obligation de recopier ce texte de NousToutes : https://www.instagram.com/p/Ct9Zd-stooC/?hl=fr et boire un demi litre d’eau parce que c’est toujours bien de boire de l’eau, l’eau c’est super.

Mais s’ils refusent c’est ciao bambino.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T22:00:00+02:00 – 2023-09-02T23:59:00+02:00

2023-09-03T00:00:00+02:00 – 2023-09-03T04:30:00+02:00

club electro