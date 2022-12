MALIK DJOUDI – “MALIK DJOUDI – DUO” ACCOMPAGNÉ PAR GASPAR CLAUS La Marbrerie, 17 mars 2023, Montreuil.

TARIFS 19€ en tarif réduit* 22€ en prévente 24€ sur place Disponible sur Pass Culture *Tarif Réduit : Minimas sociaux, allocataires du chômage, étudiant·es et séniors +65ans

“le flow marmonné de Lala &ce et la voix haut perchée de Malik Djoudi fait des miracles” – LES INROCKUPTIBLES

Nommé artiste révélation aux Victoires de la Musique 2020, l'artiste français à la voix androgyne a sorti fin septembre « Troie », troisième album solaire et sensuel. Le premier single annonciateur de cet album, 'Point Sensible' feat. Lala &ce, est accompagné d'un clip réalisé par Jean-Charles Charavin. « Pour Point sensible, j'ai décidé de lâcher les machines, je tenais à avoir une basse batterie. Point sensible, est une invitation à entrer au plus profond de nous, et s'accepter tel que l'on est, sans tabous…» – Malik Djoudi Avec 'TROIE', ses chansons électroniques au cœur sensible se parent de nouveaux atours : plus organiques, chaleureuses et ouvertes aux modes majeurs. Conçu comme une lutte, contre lui-même et contre cette époque, l'album, réalisé par Renaud Letang (Philippe Katerine, François & The Atlas Mountain, Feist, Gonzales) est une délivrance face aux maux de la période.

Nommé artiste révélation aux Victoires de la Musique 2020, l’artiste français à la voix androgyne a sorti fin septembre « Troie », troisième album solaire et sensuel. Le premier single annonciateur de cet album, ‘Point Sensible’ feat. Lala &ce, est accompagné d’un clip réalisé par Jean-Charles Charavin. « Pour Point sensible, j’ai décidé de lâcher les machines, je tenais à avoir une basse batterie. Point sensible, est une invitation à entrer au plus profond de nous, et s’accepter tel que l’on est, sans tabous…» – Malik Djoudi Avec ‘TROIE’, ses chansons électroniques au cœur sensible se parent de nouveaux atours : plus organiques, chaleureuses et ouvertes aux modes majeurs. Conçu comme une lutte, contre lui-même et contre cette époque, l’album, réalisé par Renaud Letang (Philippe Katerine, François & The Atlas Mountain, Feist, Gonzales) est une délivrance face aux maux de la période. Line-up / Distribution

Malik Djoudi : Lead

Maxime Daoud : Basse / Clavier

Thibault Chevaillier : Guitare / Clavier

Arnaud Biscay : Batterie Durée du concert : 75 minutes ———————————

> Clip ‘Quelques mots’ feat Isabelle Adjani : https://youtu.be/0fenqSlXq_c

> Session live ‘Vertiges’ au Théatre National de Chaillot : https://youtu.be/MGCSvAEBtWc

> Session live ‘2080’ au Théatre National de Chaillot : https://youtu.be/BxwCzde_pMI

> Clip ‘Point Sensible’ ft. Lala &ce : https://youtu.be/3ZkR6EFrieA INFOS PRATIQUES

ouverture de la cantine à 19h30

début du concert à 20h30

