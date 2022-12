DERYA YILDIRIM & GRUP ŞİMŞEK La Marbrerie, 16 mars 2023, Montreuil.

TARIFS early bird : ÉPUISÉ 12€ en prévente 15€ sur place

Derya Yıldırım et Grup Şimşek nous revient avec son troisième album “Dost 2”, deuxième partie du très acclamé Dost 1 paru en 2021.

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Cette sortie de huit titres voit la chanteuse turque, joueuse de bağlama et multi-instrumentiste Derya Yıldırım et son groupe international de frères et sœurs poursuivre leur voyage psychédélique, serpentant à travers la musique et la poésie folkloriques anatoliennes avec leurs grooves électrisants, tout en se plongeant dans leurs propres vies et expériences personnelles.

Né en 2014, et fort de deux albums et d’un EP, le groupe s’est forgé une formidable réputation grâce à son mélange entêtant de folk anatolien, de rock turc des années 1970, de psychédélisme, de pop et de jazz. Sur Dost 2, de nouvelles interprétations de classiques turcs et des compositions originales du groupe sont harmonieusement liées par des arrangements inventifs et des grooves envoûtants, transcendant le temps, le passé et le présent se heurtant l’espace d’une chanson.

Bien qu’enraciné dans la tradition anatolienne, le Grup Şimşek puise dans un cosmos de sons illimité et s’appuie sur la contribution de chaque membre du groupe.

Labels : Les Disques Bongo Joe + Catapulte Records

Line-up:

Derya Yıldırım – bağlama/saz, vox

Helen Wells – drums, percussion

Antonin Voyant – guitare, bass, flute

Graham Mushnik – organ, synthesizers, clavinet, bass

INFOS PRATIQUES

ouverture des portes à 19h

début du concert à 20h30



