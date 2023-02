DES TUYAUX ET DES CORDES La Marbrerie Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Entrée libre – brunch payant

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère – 93100 Montreuil

01 41 63 60 14 http://lamarbrerie.fr Récital autour de la musique de chambre et de l’orgue instrument encore méconnu

Les différents tuyaux seront disposés autour des musiciens et/ou public.

Avec Arthur Nicolas Nausche [orgue], Grégoire Catelin [violoncelle], Elise Kemanac’h [piano], Clara Froger [violon]

