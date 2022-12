NO AGE La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

No Age Les trois premiers albums du groupe de Los Angeles ont été autant de coups de poings rock volontiers noisy partagés entre énergie brute et expérimentation moins linéaire. Les albums suivants et leurs présences aux côtés de Deerhunter et Dan Deacon notamment lors de tournées aux États-Unis ont confirmés tout le bien qu'on pouvait penser de No Age. Le groupe a toujours privilégié la puissance brute d'un son travaillé et raffiné.

No Age revient cette année avec People Helping People, un dernier album qu'ils défendront en live sur la scène de La Marbrerie à Montreuil le 10 mars prochain.

