AND ALSO THE TREES Mercredi 22 février 2023, 19h00 La Marbrerie

TARIFS 23€ sur réservation

ROCK, POST PUNK

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dans le panorama et les paysages cinématographiques qui se dégagent de la musique, des histoires et des fragments d’histoires sont racontés, sur les gens, les espaces qu’ils occupent, leur proximité et la distance qui les sépare.

Composé et enregistré pendant trois ans à Londres, en Suisse et dans une ancienne grange non loin de leurs racines du Midland, les membres fondateurs Simon et Justin Jones, qui forment le noyau de “And Also The Trees” avec le batteur non conformiste Paul Hill, sont rejoints sur ce disque pour la première fois par Grant Gordon à la guitare basse et Colin Ozanne à la clarinette.

Leur arrivée apporte une touche à l’évolution subtile et intrigante du groupe. And Also The Trees se produit en concert et développe sa créativité depuis sa formation dans le Worcestershire rural, au début de l’ère post-punk en 1980. À l’exception d’une période à leurs débuts où ils ont attiré l’attention de John Peel, de la presse musicale britannique et de The Cure, avec qui ils ont travaillé et fait des tournées, ils ont opéré principalement sous le radar des médias et de l’industrie musicale dans son ensemble, puisant leur inspiration dans les bas-fonds de la campagne britannique et tournant pour chacun de leurs 14 albums à travers l’Europe, les États-Unis et le Japon.

Ce nouvel album fait suite à ‘Born Into The Waves’ sorti en 2016 , un album que beaucoup considéraient comme leur plus abouti. Une consécration rare pour un groupe d’une telle longévité. AATT se produira en été et en automne 2022, avec une tournée au printemps 2023.

INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes à 19h

Ouverture de la cantine à 19h30

Début du concert à 20h



