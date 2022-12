DICK ANNEGARN La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

DICK ANNEGARN La Marbrerie, 15 février 2023, Montreuil. DICK ANNEGARN Mercredi 15 février 2023, 19h00 La Marbrerie

TARIFS 24€ en prévente 28€ sur place Disponible sur Pass Culture

CHANSON FRANÇAISE La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Après deux concerts à guichets fermés en 2019, puis en 2021, Dick Annegarn revient à La Marbrerie ! Des années 70 qui ont vu ses débuts, Benedictus Albertus Annegarn, dit Dick, réinvente le meilleur : les musiques qui font l’amour pas la guerre, les mots-sésames, les frontières ouvertes aux esprits assortis. C’est tout lui – voix nomade, éclusier européen, citoyen libertaire du monde. Pendant que les enfants d’hier apprennent aux enfants de demain Ubu et Bébé éléphant, lui poursuit ses voyages de port gascon en oasis marocaine, balisant son parcours de chansons magiciennes. Sorcier, sourcier. INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes à 19h

Cantine à 19h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T19:00:00+01:00

2023-02-15T23:29:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La Marbrerie Adresse 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville La Marbrerie Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

La Marbrerie Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

DICK ANNEGARN La Marbrerie 2023-02-15 was last modified: by DICK ANNEGARN La Marbrerie La Marbrerie 15 février 2023 La Marbrerie Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis