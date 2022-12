FERVO FLUXO La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

FERVO FLUXO La Marbrerie, 11 février 2023, Montreuil. FERVO FLUXO 11 et 12 février 2023 La Marbrerie

TARIFS 10€ arrivée avant 23h 15€ arrivée avant 00h 20€ arrivée avant 01h 30€ all night long

CLUB, BAILE FUNK La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Fervo Fluxo Bia Marques {Rio de Janeiro} Toinho {Londres} ++ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 18+

