CYLSÉE : CONCERT DE SORTIE D’ALBUM + CHLOÉ BREILLOT Mercredi 8 février 2023, 19h00 La Marbrerie

TARIFS 9€ en prévente 12€ sur place

FOLK, MUSIQUE OCCITANE, MUSIQUES DU MONDE

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « http://www.cylsee.fr »}]

Cylsée

Autrice-compositrice, chanteuse-voyageuse à la voix sensible et envoûtante, Cylsée a créé un univers original inspiré des musiques de tradition orale, où s’entremêlent l’occitan, le français, l’italien et d’autres langues. Fascinée par la richesse de la poésie occitane, elle consacre une partie de son répertoire aux poètes des pays d’oc contemporains et chante aussi ses propres textes servis par ses musiques d’une grande subtilité mélodique.

Los savis, « Les sages », est le titre de son 2è album dans lequel elle poursuit ses pérégrinations poétiques en terres occitanes, avec un détour par la ZAD de Notre Dame des Landes, l’Italie du Nord ou même l’Amérique du Sud. Ce concert fêtera la sortie de cet opus avec d’excellents musiciens riches de leur héritage musical, des Balkans à la Tunisie en passant par la Provence. À mi-chemin entre musique actuelle et traditionnelle, entre féerie et nostalgie, « Les sages » de Cylsée vous emmèneront loin !

Cylsée : voix, guitare, violon alto / Miquèu Montanaro : flûtes / Goran Jurésic : Bouzouki, voix, percussion / Rachid Belgacem : percussions / Marine Danet : basse, chœurs

www.cylsee.fr

Première partie : Chloé Breillot

Chloé Breillot est chanteuse, autrice de chansons et cheffe de chœur. Son univers musical est multiple : après une formation classique (piano, orgue, musicologie), elle intègre le chœur Mikrokosmos (dir. Loïc Pierre) entre 2008 et 2012 avec lequel elle se produit au Japon et dans le cadre des concours internationaux de chant choral. À partir de 2010, elle a été chanteuse dans de nombreux projets en tant que soliste ou dans de petits ensembles faisant la part belle à la polyphonie ou aux musiques dites « du monde ». Elle a composé un répertoire de chansons où se dessinent des images, des portraits, des lieux, porté par sa voix lumineuse et baigné de toutes les influences dont elle se nourrit depuis plus de 10 ans passés à chanter dans toutes les langues. En 2021, elle sort son premier EP, Fille d’une terre, sur le label Les Belles Écouteuses.

Chloé Breillot : voix, piano, ukulélés.

chloebreillot.com



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T19:00:00+01:00

2023-02-08T23:30:00+01:00