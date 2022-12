CARNETS D’HIVER La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

CARNETS D’HIVER La Marbrerie, 5 février 2023, Montreuil. CARNETS D’HIVER Dimanche 5 février 2023, 10h00 La Marbrerie

Entrée libre

MUSIQUE CONTEMPORAINE ET BRUNCH VÉGÉ La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France “Carnets d’Hiver” est une initiative unique en Île-de-France (et à la ronde). Un festival de carnet de voyage, le 1er du genre de la région. Lors de cette première édition, l’événement regroupera 21 artistes de haut niveau, de tous horizons, de 23 à 70 ans, « têtes d’affiche » comme carnettistes jamais exposés auparavant. On y trouvera aussi 4 autres stands (la revue «Bout de Monde», une encadreuse, un fabricant de papiers et carnets ainsi que l’ESAJ une école du paysage). Ainsi que 6 ateliers animés par des carnettistes. Délibérément, nous avons choisi de placer notre festival en février, comme un pied de nez à l’hiver qui n’en finit plus de durer. De quoi s’évader en attendant le retour des beaux jours, de rêver à de belles destinations et de découvrir moultes façons de les représenter. Venez ! INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes à 10h

Brunch végétarien à partir de 12h

