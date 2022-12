BLESSED ECHOES – ENSEMBLE PRÈS DE VOTRE OREILLE La Marbrerie, 1 février 2023, Montreuil.

BLESSED ECHOES – ENSEMBLE PRÈS DE VOTRE OREILLE Mercredi 1 février 2023, 19h00 La Marbrerie

TARIFS prévente : 12€ sur place : 15€

MUSIQUE ANCIENNE – CHANSONS AVEC LUTH

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

« En 2018, alors que le disque Come Sorrow n’est pas encore enregistré, l’ensemble Près de votre oreille qui s’intéressait dans ce dernier à un recueil de pièces éditées en 1601 et composées par Robert Jones, baigné dans la poésie anglaise de la fin du XVIème siècle, rêve déjà d’une immense fresque de la chanson élisabéthaine.

Blessed Echoes est le fruit de plusieurs années de travail autour d’un répertoire dont la popularité, étroitement liée à celle du théâtre, encouragea un grand nombre de compositeur à publier leurs œuvres. Entre 1597 et 1615, d’innombrables publications de Lute Songs voient le jour. Les textes de ces œuvres sont d’une richesse inouïe et sont souvent écrits par les compositeurs eux-mêmes.

The first booke of Songes or Ayes, composé par John Dowland, marque le début d’une époque importante pour la musique vocale anglaise. Dans l’ombre de ces chefs d’œuvre fameux se cachent d’autres trésors de la chanson élisabéthaine et jacobéenne a une, deux, trois ou quatre voix, qui demeurent encore inconnus ou mal connus, composés par des célèbres poètes et compositeurs comme Thomas Campion ou Philipp Rosseter.

Dans un écrin majestueux de 8 musiciens, l’ensemble Près de votre oreille décide aujourd’hui de vous faire découvrir le répertoire de chansons avec luth, avec un instrumentarium typique de l’époque qui accompagnera 4 chanteurs, comprenant le luth renaissance, le cistre (instrument de la famille des luths a cordes métalliques), les lyra-viols (expérience organologique sur la viole de gambe ou bien simple changement de l’accord standard pour certaines compositions) et le virginal, clavier a cordes pincées similaire au clavecin que jouait la reine Elisabeth Ier.»

INFOS PRATIQUES

ouverture des portes à 19h

ouverture de la cantine à 19h30

début du concert à 20h30



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T19:00:00+01:00

2023-02-01T23:00:00+01:00