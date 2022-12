SALSA ESPECIAL : MATRAKA LIVE La Marbrerie, 27 janvier 2023, Montreuil.

SALSA ESPECIAL : MATRAKA LIVE 27 et 28 janvier 2023 La Marbrerie

TARIFS OFFRE Dîner + concert Tarif normal : 32€ Tarif réduit : 29€ Tarif enfant : 10€ Sur réservation uniquement ! Tarif Réduit* (étudiants & minimas sociaux sur réservation) : 9€ Prévente : 12€ Gratuit pour les -12 ans

♫ La Salsa Especial poursuit ses aventures à La Marbrerie en 2023 ! Toujours avec un cours de Salsa proposé dès 20h00 et des dj sets pour enflammer la salle après le concert ! ♫

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

??????? ????

Matraka Live réunit la Timba cubaine, qui est une évolution plus actuelle de la salsa, avec la musique afro-colombienne et la musique des Antilles françaises. Son répertoire est essentiellement constitué de compositions originales dans lesquelles on retrouve ce mélange très chaleureux et unique. Ce projet voit le jour à Paris en 2015 sous l’impulsion du chanteur colombien, percussionniste et joueur de « Marimba de Chonta », La Wey Segura, et du pianiste équatorien Juan Manuel Nieto.Sa musique s’adresse évidemment aux passionnés d’Amérique Latine, de sa culture, mais aussi à toutes celles et ceux qui veulent découvrir des rythmes différents et voyager dans une atmosphère ensoleillée et exotique. Matraka Live, à travers la rencontre de ces univers, propose un voyage musical festif et dansant, unique en France aujourd’hui.

?? ??? : Olivier L’Duro + Guest

Figure incontournable des soirées salsa dans la capitale.

Dj de talent et fin connaisseur de musiques tropicales, il saura faire trembler vos pieds au rythmes de son mix endiablé.

???? ?? ????? : Andrea Cuadro

Andrea sera l’actrice du cours de salsa cubaine.

Elle est connue dans le milieu “Salsa” de la région parisienne pour envouter les élèves et faire progresser vos pas dans une ambiance festive avec une pédagogie sans faille

INFOS PRATIQUES

Ouverture de la cantine à 19h30

Cours de danse à 20h

Début des concerts à 21h



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T19:00:00+01:00

2023-01-28T03:00:00+01:00