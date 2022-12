POP NIGHT #4 : ARTHUR ELY, MILENA LEBLANC, BASILE PALACE & SMISS La Marbrerie, 25 janvier 2023, Montreuil.

POP NIGHT #4 : ARTHUR ELY, MILENA LEBLANC, BASILE PALACE & SMISS Mercredi 25 janvier 2023, 19h00 La Marbrerie

TARIFS Early bird : ÉPUISÉ ❌ Prévente : 9€ Sur place : 12€ Disponible sur Pass Culture

C’est la Pop Night #4 ! A travers ces soirées de découverte, la Marbrerie souhaite encourager les jeunes voix de la pop française.

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Après y avoir reçu Anna Majidson, Thomas Guerlet, Nina Versyp, ou encore Clair, on accueillera pour notre quatrième édition les jeunes talents Arthur Ely, Milena Leblanc, Basile Palace et Smiss !

Arthur Ely

Arthur Ely, c’est un mec lambda. A ça près qu’il affronte le quotidien avec une poésie et nonchalance hors du commun. Entre squat, histoire de couple et problème de flics au volant, on suit ce personnage désabusé, et plein d’humour dans ces galères quotidiennes. Notre chance c’est qu’après avoir traversé cette épopée avec lui, il en sort « carte jeune » un titre imparable, au croisement entre la chanson française et la pop moderne.

Milena Leblanc

Après avoir collaboré avec Lewis Ofman, Rejjie Snow ou encore Nelick, Milena Leblanc décide de se lancer solo en commençant par une chanson d’adieu : ‘La Noce de Milena’ où elle orchestre sa propre mort par espoir de renaître. La musique offre à l’artiste un remède à l’hyperactivité et à l’impatience de créer. Ses chansons se muent au gré de ses univers intérieurs et inspirent ses envies de films et vice versa. En autodidacte, elle ne prend pas de route précise et fait ce qui lui vient, donnant naissance à une musique hybride kitsch et pop à la croisée de 070 Shake, FKA Twigs et Jane Birkin.

Basile Palace

Basile Palace, c’est avant tout l’histoire d’un rappeur qui voulait chanter, ou d’un chanteur qui voulait rapper, au choix. Basile, jeune parisien de 24 ans, grandit entre les cours de solfège, la journée, et les entraînements de diction, à travailler son flow en imitant Eminem et Sexion d’Assaut, un stylo dans la bouche, le soir. C’est à ce carrefour musical, celui de son enfance, qu’il a voulu revenir en 2019, en créant son projet Basile Palace. Le résultat est inclassable et atemporel : Basile Palace est un ovni musical.

Smiss

Chanteuse et productrice, Smiss nous tisse un univers envoûtant, riche et coloré. Entre R’n’B et deconstructed club, elle vous emmènera loin, au nom des femmes et des rêves mis de côté.

INFOS PRATIQUES

Ouverture du bar : 19h

Ouverture de la cantine : 19h30

Début des concerts : 20h



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T19:00:00+01:00

2023-01-25T23:59:00+01:00