MONTREUIL WINTER ROCK FEST La Marbrerie, 22 janvier 2023, Montreuil.

MONTREUIL WINTER ROCK FEST Dimanche 22 janvier 2023, 12h00 La Marbrerie

TARIFS Gratuit -7 ans 5€ pour les 7 à 16 ans 7€ pour les + de 16 ans

Park Slope Rock School, l’école de rock pour les 8-16 ans, organise son premier Winter Rock Fest à Montreuil !

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « http://www.psrockschool.com »}, {« link »: « mailto:montreuil@psrockschool.com »}]

5 groupes joueront pour la première fois sur scène les reprises et compositions qu’ils ont travaillées au cours du premier semestre.

LINE UP :

The Illusions

Rock After Party

Acid Rain

Chasing Jack

Red Moon

———-

A propos de PSRS :

La Park Slope Rock School est une école indépendante de rock destinée aux jeunes âgés de 8 à 18 ans. Fondée en 2008 par le musicien et compositeur Jason Domnarski dans le quartier de Park Slope à Brooklyn, NY, elle est présente également à Paris depuis septembre 2011, et depuis cette année à Montreuil ! Lancée en octobre 2022, PSRS Montreuil offre aux enfants la possibilité de découvrir la musique rock dans une ambiance stimulante, interactive et bilingue.

Au sein de PSRS, chaque élève est rattaché à un groupe au sein duquel il est formé à la pratique scénique, la composition et la théorie musicale. A la PSRS, le pouvoir du groupe est considéré comme étant un cadre éducatif stimulant pour l’apprentissage de la musique et l’acquisition d’une vraie confiance en soi.

Les élèves travaillent avec leurs pairs pour développer un « son » commun, tout en enrichissant constamment leurs compétences personnelles. Ils apprennent la musique à partir des grands standards du rock (David Bowie, AC/DC, Rolling Stones, etc.) et écrivent leurs propres chansons.

Notre cursus favorise l’apprentissage collaboratif dans un cadre créatif qui permet de s’exprimer à travers la musique. Des séances d’enregistrement en studio et photo ainsi que des master-classes figurent parmi nos activités complémentaires.

Nos cursus semestriels s’achèvent par un concert dans une vraie salle de rock. Cette opportunité de jouer sur scène devant des centaines de fans qui les soutiennent est une expérience essentielle pour nos élèves.

Visitez le site www.psrockschool.com pour en savoir plus sur nos programmes.

Pour toute information sur le concert ou demande d’inscription à la Rock School, contactez-nous directement sur montreuil@psrockschool.com.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-22T12:00:00+01:00

2023-01-22T19:00:00+01:00