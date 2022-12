Chaque artiste invité est une figure de la New Gen.

DJ REÏNE

DjReïne est productrice, dj et beatmakeuse. Formée en batterie et guitare basse, sa carrière a débuté en club et au sein du groupe Periods dans lequel elle jouait. Ce groupe, ancré dans un univers post punk/pop, lui a permis d’affirmer sa propre signature musicale. Sa musique entremêle aujourd’hui des influences techno, ambient et hip hop. Multifacettes, DjReïne tire son inspiration autant dans la musique que dans la danse et dans la vidéo. Elle collabore régulièrement avec des rappeurs et des rappeuses. DjReïne vient de sortir son premier single « Watch Out », qui est le premier des six titres de son futur EP « Puisque-nous ne sommes pas leur priorité, organisons nous » en sortie prochaine dans les mois à venir.

Instagram : https://www.instagram.com/dj____reine/

Liens d’écoute : https://linktr.ee/DjREINE

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=tbhGUTJAFvI

AVC

AVC, également connu sous le nom de Christophe Sam, est né le 8 août 1999 à Paris, en France. Il a grandi à Londres, en Angleterre, où il a fréquenté une école internationale française au cœur de la ville. Durant l’été 2017, AVC écrit son tout premier morceau avec deux amis, dont les premières initiales complètent son nom de scène. À l’automne de la même année, AVC a déménagé à Montréal afin d’étudier et c’est seulement là, entouré d’autres artistes, qu’il a commencé à véritablement embrasser & développer son sens musical. Petit à petit, après avoir poli ses aspérités et acquis de l’expérience en travaillant sur diverses chansons. AVC a donné le coup d’envoi de sa carrière musicale avec son premier single Motionless” en janvier 2018, la chanson ayant réussi à atteindre la 3e place du classement Spotify France ViralTop 50. AVC n’a cessé de grandir & de travailler avec de nombreux artistes tels que Yambow & Malchiodi, ce dernier étant son colocataire & producteur. Ces rencontres ont bercé les fondations de la musique d’AVC, qui a ensuite été rapidement mise en valeur par son troisième single “Home”, un aperçu de ses expériences passées et un clin d’œil à celles à venir. Mélange de French touch, d’électro et de rap. AVC donne vie à son amour pour l’univers des Daft Punks tout en le mélangeant au sien. L’année dernière, il a conceptualisé et créé sa première mixtape (TBA) qui s’est concrétisée par la sortie récente de “Loading NX-01”, un deuxième EP qui captive véritablement l’univers qu’AVC veut matérialiser.

Instagram : @avchrisam

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1YeoB7CWHKC45s9MXm2Qvh?si=I6ZnVkiTSrOEjnbaMDByVg

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=9WJvSBMuRkUhttps://www.youtube.com/watch?v=9m4ykys_bM4

Site : https://kumorecords.com

Lotus

Lotus est un rappeur de 23 ans originaire d’Arles, dans le sud de la France. Il est proche de la Scène Marseillaise émergente, dont il tire certaines de ses influences, mais puise également son inspiration dans la scène Trap US, musique qui a en partie forgé sa culture. Auteur, compositeur, Interprète, directeur artistique et réalisateur, autant de casquettes qui font de Lotus un artiste complet capable d’encadrer sa carrière au millimètre. Entre passion pour le rap et son histoire, 808 saturés et obsession pour tout ce qui brille, Lotus nous emmène dans son univers ou l’autotune est reine et flirte avec son insolence et sa nonchalance.

Instagram : https://www.instagram.com/lotus_utop/

Spotify : https://open.spotify.com/artist/3BvrILmybDXugebmEOA0ji?si=oHJ-03ELSY2hnnzy4s-9oQ

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=KRkloJ0jhGw

Lean Chihiro

Lean Chihiro est une artiste de 22 ans basée à Paris. Elle rappe en Anglais et Japonais, sa marque de fabrique. Profondément inspirée par la culture japonaise, elle mélange cela à la pop culture, le hip-hop et le rock dans chaque note qu’elle chante. Avec ses cheveux rose, son style coloré et ses diverses influences, Lean Chihiro est une artiste hors du commun. Elle collabore avec divers artistes français et internationaux. Les chansons de Lean Chihiro sont joyeuses, accompagnées de paroles spicy pour créer des sons uniques. En 2017 elle commence à attirer une plus large audience avec une de ses premières tracks « Summer Hunter » . Lean continue d’attirer l’attention sur elle d’une part, par son activité de modèle, et d’autre part par son freestyle Règlement Space #7 sorti en 2018 sur la chaîne Youtube Le Règlement qui atteint près d’1,5 M de streams sur Spotify. En août 2020, elle sort son premier EP de 8-tracks : « Tennage Humanoid » durant lequel elle retrace son enfance, adolescence ainsi que son cheminement jusqu’à l’âge adulte. Cette année Lean Chihiro annonce son premier projet « 22 » auto-produit.

Insta : https://www.instagram.com/leanchihiro/

Ytb : https://www.youtube.com/watch?v=D-PeLNjmmTshttps://www.youtube.com/watch?v=jp3jiFaBL44

Spotify : https://open.spotify.com/artist/1xbj0x6gGkhlekxkRiJuVI?si=BOaISur0RKOct6mLTguaTg

Implaccable

Implaccable, jeune artiste de la capitale et d’origine guadeloupéenne, arrive aujourd’hui dans le paysage rap francophone avec une modernité et une énergie éclatante. Arrivé avec son premier morceau VVS (ft LeMarth), il s’est directement montré comme un vent d’originalité venant de Guadeloupe. Il totalise déjà 6 mixtapes en 2 ans (TA(C)NA 1, TA(C)NA 2, Imptape, Tracs Up et GWABON) et s’impose déjà en tant que figure montante qui révolutionne et bouscule les codes du rap français. Presque facilement, il arrive à créer de nouvelles tendances tout en les alliant à son patrimoine musical antillais. Il nous l’a démontré en samplant le classique « Ancré à ton port » de Fanny J pour l’adapter à un morceau drill. Implaccable est présent sur le dernier album de Twizzy Cinco, avec le son GOONS. En 2022, il sort également un EP “102tracs” en collaboration avec le 102 Gang. Sur cet EP, on retrouve notamment Richy K et Ricky Bishop. Travailleur acharné, son dernier single “TCHIP” est sorti il y a quelques semaines. Il a donc construit son univers assez unique en France jusqu’en 2022, ou il a sorti son album « So Vladdy », ou il va encore plus loin avec un un flow encore plus travaillé et une voix poussée à ses limites comme le fait sa principale influence Playboi Carti avec sa “baby voice”. En concert, c’est quelque chose aussi : toute l’énergie de l’album déborde sur scène en embarque tout le monde dans un univers qui lui ressemble. Proactif, il enchaine les performances en live notamment avec sa présence Yard Winter Club le en novembre 2022 à La Machine du Moulin Rouge. Instagram : https://www.instagram.com/implaccable/

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=iUZaC3WLypkhttps://www.youtube.com/watch?v=qoC-eX4IkLw

Spotify : https://open.spotify.com/artist/3C8QCxiwXngZyoIKvJ56OJ?si=IVo15FNoSqCch1HEfymnyg



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T19:00:00+01:00

2023-01-19T23:59:00+01:00