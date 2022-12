TRIO ARTICULATIONS La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

TRIO ARTICULATIONS La Marbrerie, 15 janvier 2023, Montreuil. TRIO ARTICULATIONS Dimanche 15 janvier 2023, 11h00 La Marbrerie

Entrée libre avec possibilité de brunch payant

Musique de l’Amérique latine à l’Europe handicap visuel;handicap intellectuel;handicap psychique;handicap moteur vi;ii;pi;mi La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère – 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

01 41 63 60 14 http://lamarbrerie.fr La notion d’articulation est une des notions majeure en musique et en associant la flûte, la guitare et le violoncelle, ce sont trois modes de diction du son qui se retrouvent.

Le souffle de la flûte, les cordes frottées du violoncelle et pincées de la guitare apportent toute la variété expressive pour ce programme entre l’Amérique latine et l’Europe.

Avec Wim Hoogewerf [guitare], Nicolas Vallette [flute] & Grégoire Catelin [violoncelle].

Au programme :

Johann Sebastian BACH

Prélude BWV 998

Pour guitare seule Heitor VILLA-LOBOS

Bachianas brasileiras nº 5

Pour flûte, guitare

et violoncelle Maurice RAVEL

Pièce en forme de Habanera

Pour flûte et guitare Manuel DE FALLA

Six chansons populaires espagnoles

El paño moruno – Nana – Canción

Polo – Asturienne – Jota

Pour guitare et violoncelle Gabriel SIVAK

Historia de la letra « Ï »

Pour flûte seule Hikaru HAYASHI

L’île nue

Pour flûte et guitare Fernando MATTOS

As Parcas

Pour flûte, guitare

et violoncelle Maxime DIEGO PUJOL

Dos postales porteñas :

Bulevar – Batacazo

Pour flûte et guitare PIXINGUINHA

A vida é un buraco

Pour flûte, guitare

et violoncelle Astor PIAZZOLLA

Night Club 1960

Pour flûte, guitare

et violoncelle

