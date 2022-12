NOUVEL AN 100% CUBANO La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Sur réservation : · Soirée + Dîner : 60€ // bientôt épuisée ! · Soirée : 30€

La Marbrerie et Kimbombó Productions vous invitent à la grande soirée pour le réveillon du 31 décembre 2022. La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Au Programme : ■ Un dîner traditionnel cubain préparé par l’excellentissime Roberto “El Cubano”. – Lechón Asado (Cochon de lait Rôti)

– Arroz Congrí (Riz cubain)

– Yuca con Mojo (Manioc en sauce)

– Platanito frito (banane plantin)

– Kimbombó en Salsa pour les Vegans. – Entrée : Salade cubaine

– Dessert : Flan cubano ■ Concert : Luis Frank Arias est une légende vivante de la musique traditionnelle cubaine. Il a d’abord fait partie de Orquesta La Revé avant de rejoindre l’orchestre de Compay Segundo. Il a tourné avec Buena Vista Social Club et Afro-Cuban All Stars à travers le monde. Par la suite il fonde son propre orchestre : “Soneros de Verdad”. Il reçoit le German Jazz Award pour l’album : Buena Vista – Barrio de la Habana en 2003. Un autre moment fort de sa carrière a été en 2004 lorsqu’il a participé au film “Musica Cubana” présenté par Wim Wender et la bande-son qui l’accompagne. Luis Frank est le fils d’un chanteur de chansons et de tangos cubains dans la ville de Las Tunas, dans l’est de Cuba. Après le début du boom de la salsa , il débute comme musicien professionnel avec le groupe Los Surix , dont il est la première voix de 1985 à 1995. Il se rend ensuite à La Havane et y rejoint le groupe La Mundial de Hudson avant de chanter dans le Conjunto Roberto Faz et dans Orquesta La Revé. Le chef d’orchestre Elio Revé l’a surnommé El Macry : un adepte blanc de la religion noire africaine. ■ ?? Oliving Mix (?? ???) “Oliving mix n’est plus à présenter dans le milieu salsa. Fin connaisseur de la musique cubaine, il a le don de faire des émules à chaque fois qu’il en a l’occasion derrière les platines. La qualité de ses morceaux choisis ne peuvent que vous réjouir et vous emporter sur la piste de danse avec malice.2022 a été une année où nombreux sont ceux et celles qui sont tombés sous son charme musicalement parlant lors de ses apparitions au Parc des Cormailles, les quais….Oliving mix véritable force tranquille” ILS SONT VENUS, ONT VU, ENTENDU ET TOUS EMUS ■ Roberto El Cubano (?????????? ?????, ???) Roberto, l’un des plus anciens animateur des soirées cubaines à Paris, connu de tous les danseurs de la capitale nous fera l’honneur d’assurer le cours de Salsa pour cette soirée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-31T20:00:00+01:00

2023-01-01T06:00:00+01:00

