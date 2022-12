Dig Dig Sounds : Trans Kabar + Waël Alkak + Pitaya Soundsystem La Marbrerie, 17 décembre 2022, Montreuil.

Dig Dig Sounds : Trans Kabar + Waël Alkak + Pitaya Soundsystem 17 et 18 décembre La Marbrerie

Prévente : 15€

Une soirée qui fusionne les genres avec les réunionnais de Trans Kabar – entre musique maloya, rock et free-jazz, l’électro-chaabi de Waël Alkak et les sons exotiques du Pitaya Soundsystem.

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Trans Kabar [Ile de la Réunion]

Trans Kabar sait jouer et transfigurer des reprises, mais qui pourrait jouer des reprises de Trans Kabar? Ce groupe a du style, qui explose sur son dernier album : Mazine la mor. Les guitares électriques mordantes venues du rock noise et passées par les motifs d’Afrique de l’Ouest, la contrebasse et la batterie formées au free-jazz et qui finissent par ne faire qu’un instrument, les quatre musiciens qui chantent en chœur, l’ensemble comme un mur du son végétalisé, où prolifèrent et s’emmêlent les racines, les branches, les fleurs, les épines et les fruits. Et un grand bravo et merci au paysagiste-producteur Hugo Heredia, qui fait sonner cet album comme s’il avait enregistré au studio Egrem à la Havane pendant un tremblement de terre. C’est dense, puissant, chamanique et volcanique. Carré comme du math-rock, sentimental comme l’écho sur une guitare et rebelle comme la mauvaise herbe du maloya – mais qui a décrété qu’elle était mauvaise ? Le huitième morceau de l’album s’appelle Anvoy kom larivé, ce qui veut dire en français « viens comme tu es », ou en Nirvana Come As You Are. C’est une expression usitée dans les kabars maloya, pour inviter à participer sans peur ni honte sous le regard des autres, à entrer dans le rond. Mais jamais dans le rang. Cette musique est à la fois du maloya, du rock et du free-jazz, mais aussi plus que la somme des trois. C’est l’expression d’un groupe pris en flagrant délit de marronnage musical, ivre de liberté.

Waël Alkak [France / Syrie]

Waël Alkak [l’ambassadeur du chaâbi électrique du Levant] *L’IMA compose une musique électronique hybride fusionnant les genres. Diplômé du Conservatoire Supérieur de Musique de Damas, il pratique depuis une vingtaine d’années le bouzouk, les percussions, le piano et le clavier, avant de s’initier en 2010 à la composition digitale. Basé à Montreuil et en résidence à l’espace Albatros, il se produit en France et en Europe, présentant sur scène avec son groupe Neshama ou en solo, des compositions musicales électroniques, fusionnées avec des chants et mélodies Levantines, arabes et des improvisations live.

Pitaya Soundsystem [Italie] – Aftershow (23h – 4h)

Pitaya Soundsystem est un collectif influencé par une idée d’exotique et d’ancien à la fois. Ces trois DJs italiens, accros à la galette noir s’emparent des dancefloor parisiens en créant un mélange entre disco cosmique , synth du monde et break déchainés.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T20:30:00+01:00

2022-12-18T04:00:00+01:00