LE COLLECTIF MEDZ BAZAR FÊTE SES DIX ANS ! 10 et 11 décembre La Marbrerie

Préventes 12 euros / Sur place : 15 euros

Le Collectif Medz Bazar fête ses 10 années d’existence à l’occasion d’un concert / bal / DJ set à la Marbrerie (Montreuil) le 10 décembre 2022.

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère Montreuil Villiers – Barbusse Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

CONCERT + BAL AVEC INVITÉS SURPRISE

Le quintet de musique de diasporas vous invite à danser avec eux sur un répertoire mêlant des chansons de leur dernier album, Insanistan, largement imprégné des traditions dont ils sont issus, et des mélodies de divers horizons qui les font vibrer.

Les cinq musiciens, de descendances arménienne, turque, française et américaine, chantent dans leurs langues maternelles, sautant d’un instrument à l’autre, et offrant un voyage qui va des montagnes du

Pays perdu jusqu’à Insanistan, le Pays des humains, où les langues, pensées et rêves peuvent coexister dans l’égalité et le respect, en prenant le chemin de l’espoir, du courage et de l’inconnu.

En deuxième partie, Medz Bazar invite des musiciens exceptionnels sur scène pour chauffer le plancher avec un bal déjanté allant d’une danse arménienne, grecque ou kurde à des rythmes vénézuéliens, d’une mazurka auvergnate à une valse cajun ; ou bien en freestyle total !

GLOBAL DJ SET

Il y a les hits que vous connaissez, mais surtout ceux que vous n’avez jamais entendus. Tubes 90’s de Turquie, musiques urbaines du moyen orient, disco africaine, groove-caviar londonien, cumbia chicha péruvienne, salsa colombienne et un Johnny crunchy-ralenti pour le slow final. Ça voyage, ça danse, on s’amuse et on célèbre la fête sous toutes ses formes. Délices kitsch, tracks classiques ou perles confidentielles : une invitation à décloisonner les genres et oublier les catégories du marché musical dans un tiers lieu éphémère : g l o b a l.



Collectif Medz Bazar