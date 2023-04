LES ADOS SUR LA COLLINE La Maraude, 20 juillet 2023, Arrout.

LES ADOS SUR LA COLLINE 20 – 29 juillet La Maraude 78 euros/jour. pas de convoyage.

un séjour d’aventures, un séjour de pleine nature !

Construire ses vacances pour vivre ensemble

Un séjour où les jeunes font et décident par eux-même, accompagnés par des adultes formés.

L’organisation des journées (même si aucune journée ne se ressemble)

Ce sont des journées de vacances, de vacances collectives, dont le déroulé donne de la place à chaque individu du groupe.

Elle permet aussi de prendre son temps, d’être à l’écoute du rythme et des envies des jeunes.

Les menus et les repas du midi sont pris en charge par le groupe. Les menus devront être proposés maximum le second midi. Les jeunes s’occupent aussi de la gestion du linge (lavé tous les jours), le rangement des lieux d’activités, de sommeil et de repas.

Planning du séjour :

Des temps forts balisent le séjours, comme des objectifs à atteindre (Bivouac, animation pour le groupe des Maraudeurs, Animation Jardin).

Mais une grande partie du séjour reste à inventer par les jeunes et leurs animateurs, animatrices.

Ce planning doit être visible par les jeunes dès le premier jour.

Des propositions faites pas les adultes :

Des ateliers, projets, jeux seront proposés en fonction des savoirs et savoir-faire de l’équipe et des jeunes (activités de pleine nature, créations plastiques, expression théâtrale ou corporelle, jeux sportifs, construction …).

L’équipe d’animation arrive avec des propositions au long cours. Elles sont calées lors de la journée de préparation. Ces propositions permettent à un groupe de jeunes de s’investir dans une pratique, avec une réalisation/un objet final, ceci afin de se réaliser et d’être valorisé.

Partir à l’aventure en pleine nature !

Girech, le lieu de vie du groupe, c’est la pleine nature, c’est le dehors, c’est l’aventure ! Nous pensons que c’est en son sein, que chacun.e peut exister pleinement, et découvrir la richesse de l’environnement naturel pour toujours développer son émerveillement. Nous pensons que c’est autour de la chaleur d’un feu de bois, que se créer l’alchimie du groupe, et c’est magique !

Être dehors, le plus possible, pour jouer, observer, rêver, partir marcher une journée, deux jours.

Se perdre sur les chemins, râler d’être fatigué et tendre la main à celui qui n’en peut plus. Nous pensons que l’aventure permet et facilite la solidarité avec celui qui n’est pas comme nous.

Le bivouac :

Il y a plusieurs possibilités :

• La friche : petite grange restaurée en contrebas du village, avec grenier/dortoir, cheminée, toilette sèche, ruisseau, et foyer extérieur.

• Partir camper dans la vallée du Riberot

• Partir chez l’habitant pour un voyage, à pied, de rencontres.

Pour toujours, partir même à coté, pour l’aventure, la vie simple, …

En demi-groupe.

La rando à la journée :

Elle peut se faire en demi groupe, et du coup aller vers la montagne, la vraie, la sauvage ! Elle peut aussi se faire en grand groupe, et partir de Girech.

La rando nocturne :

Partir à pied dans l’après-midi pour à l’arrivée se faire livrer un repas chaud, et repartir lampes de poche allumées.

Se faire une liste d’itinéraires. Peut être décidé avec les jeunes.

Cela pour : l’aventure, la vie du groupe, le dépassement de soi, la découverte d’une autre manière de faire et voyager, la rencontre avec un autre univers et milieu.

Parce que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin !

Le séjour « Maraudeurs » :

En parallèle du séjour « les Ados sur la colline », se déroule le séjour Maraudeurs dans la Maison du Baraou au coeur du village d’Arrout.

21 enfants de 6 à 10 ans sont accueillis par 4 animateurs et/ou animatrices et une directrice. Des temps de rencontres seront possibles et organisés. Et notamment un « temps fort », organisé par les Ados pour tout le monde.

Un « temps fort », c’est un moment festif et fédérateur qui vient valoriser chacun.e, où l’on s’amuse, où tout le monde est là ! Il peut avoir des formes multiples (spectacle, kermess, exposition, projection, grand jeu, …). Tout y est important : l’animation, les décors, l’alimentation, …

La Maraude 09800 ARROUT Arrout 09800 Ariège Occitanie

nature bivouac