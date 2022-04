LA MANZANA – FIDEL FOURNEYRON BRASS BAND 100% NORMAND Hérouville-Saint-Clair, 29 avril 2022, Hérouville-Saint-Clair.

LA MANZANA – FIDEL FOURNEYRON BRASS BAND 100% NORMAND Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair

2022-04-29 – 2022-04-29 Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Formé pour l’occasion avec quelques vieux complices et de superbes musiciens, le brass band La Manzana Orquesta jouera un répertoire aux saveurs sud-américaines, mijoté par Fidel Fourneyron.

Dans la continuité de son travail pour créer des liens entre le jazz et les musiques caribéennes et notamment afro-cubaines – avec ses projets ¿Que Vola?, Rumba nena, à Fanfare au Carreau… – le tromboniste amènera un grand sac à musiques où il piochera, avec ses partenaires, compositions personnelles et arrangements de quelques standards du son, de la rumba, de la santeria cubaine, cumbia et autres musiques à danser… avec un but simple et essentiel : retrouver le plaisir de partager la musique !

Un répertoire chargé de la magie des Caraïbes et des croyances venues d’Afrique, qui libère chaleur et rythmes syncopés.

Avec le soutien de la Région Normandie, de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage et du festival « Jazz sous les pommiers »

Source : BBC

+33 2 31 47 96 13 https://bigbandcafe.com/

Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair

