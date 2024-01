MAXWELL FARRINGTON & LE SUPER HOMARD LA MANUFACTURE St Quentin, 1 juin 2024, St Quentin.

Leur premier album, Once, était l’histoire d’une rencontre. Pop solaire et hors du temps aux arrangements subtils, I Had it All (EP) confirmait l’évidence : les compositions du duo sont empreintes d’une indéfectible alchimie et d’une générosité contagieuse. Avec plus d’une cinquantaine de concerts et de festivals en formation quintet, la malice et leur élégance ont conquis fidèles et nouveaux venus. Au sein du mythique studio Abbey Road, ils ont également collaboré avec Paul Weller, fondateur de The Jam, sur des titres de leur prochain album. Une certaine idée de la beauté et de l’hédonisme?? Épicuriens modernes sans nul doute.

Tarif : 7.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-06-01 à 20:00

LA MANUFACTURE 8 RUE PAUL CODOS 02100 St Quentin 02