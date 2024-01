A2H LA MANUFACTURE St Quentin, 24 mai 2024, St Quentin.

Si vous aimez : Luidji, Nekfeu, JosmanEntre Soul et RNB, il incarne le renouveau du rap français avec Nekfeu.Ses titres respirent la sensualité, le touché organique de la Soul et du RnB. Lui-même guitariste de Blues, A2H convie ses vieux démons façon Robert Johnson. Avec Elle ne veut pas en 2014, il décentrait le propos du chanteur masculin pour adopter le point de vue de la femme et ouvrait ainsi la voix à toute une génération du renouveau du rap français. On a ainsi vu Nekfeu apparaitre sur une de ses tous premiers albums. Le titre “Le cœur des filles” est plus que jamais d’actualité, un magnifique hymne dédié aux femmes porté par une production musicale moderne et généreuse, déjà certifié single d’Or.

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 20:00

LA MANUFACTURE 8 RUE PAUL CODOS 02100 St Quentin 02