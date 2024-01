ISAAC DELUSION LA MANUFACTURE St Quentin, 18 avril 2024, St Quentin.

Si vous aimez : Phoenix, Papooz, Jeanne AddedIls se sont fait connaitre avec leur reprise pop electro inattendue du classique « couleur menthe à l’eau ».Très attendu, le groupe aux sonorités colorées et entrainantes reprend sa tournée, toujours avec ses morceaux sincères et sensibles, et ses mélodies oniriques et planantes… entre nostalgie et regain d’espoir, la magie opère et sur scène, le duo nous énergise.

Tarif : 7.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-18 à 20:00

LA MANUFACTURE 8 RUE PAUL CODOS 02100 St Quentin 02