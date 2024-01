SAINT DX LA MANUFACTURE St Quentin, 16 avril 2024, St Quentin.

Saint prodige français à la fois chanteur, compositeur et producteur, celui qui a Co-produit l’album QALF de Damso, nous revient avec sa pop élégante aux accents eighties.L’homme derrière de nombreuses productions rap est aussi à l’origine du projet solo Saint DX. Si sa musique dégage une atmosphère très nostalgique des années 80 tout en étant résolument avant-gardiste dans sa production et ses arrangements, c’est qu’il touche au « saint » DX7, le fameux synthé qui a donné la couleur aux morceaux de la BO du Grand Bleu, mais aussi des albums de Kool and the gang. Son dernier album est une épopée romanesque, électro-pop synthétique raffinée et addictive. C’est que Saint DX est de ces artistes pour qui le résultat compte autant que le processus, s’abandonnant volontiers à l’improvisation, encourageant le lâcher-prise, privilégiant l’audace. Late en est le parfait reflet : c’est là le disque d’un artiste qui voit dans la création un moyen de perturber ses habitudes, l’album d’un compositeur fort d’une certaine expérience, en quête de sérénité et suffisamment à l’écoute de ses envies pour composer sans chercher à satisfaire de quelconques attentes.

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-04-16 à 19:00

LA MANUFACTURE 8 RUE PAUL CODOS 02100 St Quentin 02