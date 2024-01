OLIVIA RUIZ LA MANUFACTURE St Quentin, samedi 13 avril 2024.

Sept ans se sont écoulés depuis son dernier album, pourtant Olivia Ruiz n’a jamais quitté lascène. Elle arpentait celle des librairies où ses deux romans ont rencontré un immense succès(plus d’un million de lecteurs), et celle des théâtres où elle s’est produite avec le spectacleBouches Cousues. Elle revient aujourd’hui avec « La Réplique » nouveau titre à l’allured’autoportrait et un nouvel album en 2024 qui parlera à toutes celles et ceux qui ne veulentpas abdiquer devant les diktats ambiants. Sur une musique parfaitement équilibrée entre lamoiteur d’un rythme latin et les grondements rageurs de l’électronique, vos corps entiersvibreront face au retour d’Olivia Ruiz.

Tarif : 22.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:00

LA MANUFACTURE 8 RUE PAUL CODOS 02100 St Quentin 02