OFF DE L’ARSENAL ROCK – OFF DE L ARSENAL ROCK LA MANUFACTURE St Quentin, samedi 6 avril 2024.

Première édition Off de L’Arsenal Rock Festival de Beautor. En partenariat avec La Manufacture, Reivax Tour propose une affiche exceptionnelle à Saint-Quentin (02) avec Poesie Zero et Dirty Fonzy, passés par l’Arsenal Rock en 2022. C’est le groupe local Calimucho qui ouvrira le bal comme il l’avait fait à Beautor en 2019 lors de la première édition du festival qui aura lieu en 2024 les 17, 18 et 19 mai.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 19:30

Réservez votre billet ici

LA MANUFACTURE 8 RUE PAUL CODOS 02100 St Quentin 02