ALBIN DE LA SIMONE LA MANUFACTURE St Quentin, mercredi 27 mars 2024.

Musicien flexible, arrangeur vif-argent, fabriquant de sons joyeusement farfelu et de délicieuses histoires Albin de la Simone nous embarque dans un voyage poétique. Avec son septième album Albin de la Simone retrouve non seulement son chant, mais il nous promet l’avenir, avec Les cent prochaines années comme horizon. De quoi voir venir. Cette fois, le réalisateur qu’il est régulièrement pour les autres (Miossec, Pomme, Vanessa Paradis, Pierre Lapointe) a choisi de ne plus l’être pour lui-même, en confiant les clés à un jeune disciple, Ambroise Willaume, alias Sage et à un trio de musiciens additionnels : le batteur canadien Robbie Kuster, la virtuose harpiste Gustine et le souffleur Thibaud Vanhooland, (Voyou).En concert on re-découvre son regard tendre et lunaire sur lui-même comme sur les choses qui l’entourent Albin de la Simone rattrape le temps et devance son époque à coups de poésie et de refrains entêtants. Cet orfèvre de la mélodie nourrit la postérité avec des paroles et des musiques intemporelles.

Tarif : 22.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-27 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA MANUFACTURE 8 RUE PAUL CODOS 02100 St Quentin 02